Вся земля Хабаровского края - в «одном окне»

С начала сентября за министерством имущественных отношений Хабаровского края закреплено исключительное право распределять неразграниченные земельные участки под застройку в Хабаровске, минуя согласования в краевом минстрое. Однако приведет ли это к сокращению сроков рассмотрения заявок от застройщиков – большой вопрос, считают эксперты.

Проблема длительных согласований земельных участков под застройку лихорадит хабаровский бизнес с 2007 года, когда в свет вышло постановление краевого правительства от 28.04.2007 года № 85-пр «Об организации работы по распоряжению земельными участками…». Согласно данному документу, заявки от застройщиков на предоставление им неразграниченных земель Хабаровска – а сегодня это порядка 65% городской территории – должны были проходить через министерство строительства, министерство имущественных отношений Хабаровского края, администрацию города и ряд других структур.

Проект новой схемы рассмотрения заявок, предполагающий исключение минстроя из данного процесса, был разработан в минимущества и подан на утверждение в краевое правительство в начале лета текущего года. Поводом к такой инициативе стали неоднократные обсуждения земельного вопроса на совете по барьерам при заместителе губернатора Хабаровского края Геннадии АПАНАСЕНКО: на протяжении последних лет представители бизнеса просили власть сократить число министерских согласований. Однако, увидев проект, подготовленный в минимущества, именно бизнес-сообщество забило тревогу: новая схема землераспределения оказалась не согласована ни с минстроем, ни с городской администрацией, ни с потенциальными застройщиками.

По словам начальника отдела по распоряжению неразграниченными землями министерства имущественных отношений края Максима ГЕЙТА, в соответствии с новым постановлением все полномочия по формированию и предоставлению земельных участков будут «объединены на базе минимущества», что сведет порядок оформления земли к принципу «одного окна». По задумке разработчиков, это устранит барьеры, которые возникали при взаимодействии минстроя и минимущества, хотя «концептуально порядок и сроки предоставления земельных участков не меняются – основная процедура осталась та же», - говорит Максим Гейт.

И все же замечаний к инициативе минимущества оказалось более чем достаточно – все они были озвучены еще два месяца назад в рамках круглого стола, организованного Дальневосточным объединением промышленников и предпринимателей, но так и остались без внимания. Так, в минстрое уверены, что без его участия может пострадать «архитектурная составляющая» новых объектов, которая имеет не меньшее значение, чем сроки предоставления участков. Свою критику внесли и предприниматели.

- В текущем проекте поправок к постановлению № 85-пр, разработанном в минимущества, не обеспечиваются публичность, справедливость, прозрачность и открытость процедуры предоставления в аренду участков земли, - отметил в рамках круглого стола генеральный директор ООО «Амур-Стимул» Никита МИХАЛЕВ. – Для приведения документа в порядок необходимо создать рабочую группу, куда войдут сотрудники не только из одного краевого министерства, а также других государственных органов, публичных организаций.

Как рассказал «ЗР» председатель совета по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края Сергей СТЕПАНОВ, формально такая рабочая группа была создана еще в начале года, однако до самого 3 сентября представители бизнеса и хабаровской администрации на ее заседания не были приглашены ни разу. При этом замечания, обозначенные за круглым столом, на момент подписания нового постановления также не были учтены.

- На самом деле для представителей бизнеса не важно, какие именно структуры занимаются оформлением документов, но важно, чтобы процедуры были прозрачны, понятны и осуществлялись в приемлемые сроки, - считает Сергей Степанов. – Проект постановления, подготовленный в минимущества, мог быть более сбалансированным и эффективным, если бы к работе привлекли предпринимателей и городскую администрацию.

Тем не менее, считает эксперт, концентрация всех процедур согласования земель в одном министерстве при слаженной работе действительно должна способствовать сокращению сроков предоставления участков. Такого мнения придерживаются и в минимущества.

- При согласовании земельных участков функции минстроя и минимущества во многом дублировали друг друга, а специфика межведомственных отношений только усложняла этот процесс, - говорит начальник управления по земельным отношениям министерства имущественных отношений Хабаровского края Николай ФРОЛОВ. – Когда право принятия решений сосредоточено в одних руках, все вопросы решаются быстрее.

Впрочем, насколько быстрее теперь будут приниматься решения о предоставлении земли, Николай Фролов сказать пока затрудняется – «практика покажет». Определенные сомнения на этот счет выражает и Сергей Степанов. По его словам, новое постановление не выдвигает к минимущества никаких требований в плане сроков согласования.

Усложняет ситуацию положение дел в самом министерстве имущественных отношений. По данным информированного источника, пожелавшего остаться неизвестным, за последние две недели из министерства были уволены около десяти высококвалифицированных специалистов, имеющих большой опыт в решении земельных вопросов.

- До недавнего времени на рассмотрении минстроя находилось более 730 заявок. Согласно новому постановлению, все они будут переданы в минимущества, - сообщает источник. – Но кто и когда займется этими заявками, в минимущества не знают.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».