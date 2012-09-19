Якутия - Хабаровский край: всё больше общего

В рамках дней Якутии, прошедших 12-14 сентября в Хабаровске, состоялись встречи якутских и хабаровских деловых кругов, где были обозначены перспективы экономического взаимодействия двух соседствующих территорий.

Одним из главных событий дней Якутии в Хабаровске стала так называемая «биржа контактов». Название говорит за себя: представители якутского и хабаровского бизнеса получили возможность провести презентации своих предприятий и наладить деловые связи.

Свою продукцию хабаровчанам представили уже зарекомендовавшие себя на внешнем рынке такие якутские предприятия, как финансово-агропромышленная корпорация «Якутия», мясоперерабатывающий цех «Скиф», ООО «Якутский рыбный завод». Участники встречи ознакомились со стратегией развития ОАО АКБ «Алмазэргиенбанк», открывшим 12 сентября представительство в Хабаровске, якутской страховой компании «Стерх», а также ОАО «Туймаада-лизинг» и ООО ПТФ «Ленапромстройснаб», занимающимися поставками сельхозтехники.

Особого внимания были удостоены и новые успешные предприятия строительного комплекса Республики - ООО «Завод базальтовых материалов», ООО «Сахатеплосервис», ООО «ТБМ».

- Последние 5 лет – переломные в жизни нашего региона, - заявил министр внешних связей Республики Саха (Якутия) Валерий МАКСИМОВ. – Сегодня мы не просто добываем полезные ископаемые и другие природные ресурсы, которыми богата Якутия, но и способны обеспечивать эффективное высокотехнологичное производство.

Впрочем, именно добыча полезных ископаемых, связанная с комплексным развитием промышленных и инфраструктурных объектов в южной Якутии, по оценкам экспертов, в ближайшей перспективе станет основой для экономического взаимодействия Республики Саха и Хабаровского края.

Одна из главных ролей в этом отношении отводится освоению Эльгинского угольного месторождения. Как сообщил руководитель инвестиционного проекта комплексного развития южной Якутии Василий ТЕПЛЯКОВ, уже в сентябре текущего года на месторождении будет сдана в эксплуатацию первая обогатительная фабрика, а к 2015 году порядка 9 млн тонн каменного угля будет ежегодно двигаться по железной дороге в сторону порта Ванино для отправки в страны АТР.

Однако такие планы, несомненно, требуют увеличения не только пропускной способности БАМа, но портовых мощностей. По словам зампредседателя правительства Республики Саха (Якутия) Анатолия СКРЫБЫКИНА, одним из глобальных проектов, реализуемых сегодня Республикой совместно с правительством Хабаровского края, является строительство транспортного перегрузочного комплекса в Ванино-Советско-Гаванском транспортно-промышленном узле. Проектирование терминала, который будет обслуживать якутские предприятия по экспорту полезных ископаемых, ведет ОАО «Единая Саха (Якутская) транспортная компания». Сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на 2014 год, а его мощность составит 12 млн тонн грузов в год.

Хорошие перспективы для укрепления экономических связей Хабаровского края и Республики Саха, как отметили участники встречи, откроет также строительство автодороги Амга – Нелькан – Аян и магистрального газопровода Якутия – Хабаровск. Работающая на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении компания «Газпром» готова начать поставки природного газа уже в 2016 году.

- Встреча деловых кругов, прошедшая в рамках дней Якутии в Хабаровске, состоялась впервые за последние 5 лет, - отметил президент Дальневосточной торгово-промышленной палаты Игорь ВОСТРИКОВ. – В ближайшей перспективе наработанные деловые связи должны перейти к реальной интеграции.

Досье "ЗР"



В рамках дней Якутии было подписано соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами двух регионов, а также рамочное соглашение между Дальневосточным агентством содействию инноваций и венчурной компанией «Якутия», которое будет направлено на реализацию совместных проектов в инновационной сфере.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».