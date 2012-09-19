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На Дальнем Востоке формируется союз стекла и пива
До конца текущего года ЗАО «Орехово-Зуевская стекольная компания» приступит к строительству Дальневосточного стеклотарного завода в Хабаровске. Инициатором проекта выступила пивоваренная компания «Балтика», которая станет главным потребителем продукции предприятия.
Об этом было заявлено в ходе совещания о перспективах развития производственной базы Хабаровского края, в котором приняли участие губернатор края Вячеслав ШПОРТ, президент Carlsberg Group Йорген Буль РАСМУССЕН, президент компании «Балтика» Исаак ШЕПС и генеральный директор ЗАО «Орехово-зуевская стекольная компания» (ОЗСК) Александр МОЩИЦКИЙ.
Дальневосточный стеклотарный завод будет создан на базе бывшего домостроительного комбината артели старателей «Амур». Стоимость проекта - 2,5 млрд руб., из которых 1 млрд руб. будет затрачен на высокотехнологичное итальянское оборудование. Инвестором выступает ЗАО «Орехово-зуевская стекольная компания» (Московская область), при этом часть средств предоставит в виде кредита Сбербанк России.
Компания «Балтика», один из заводов которой расположен в Хабаровске, выразила готовность покупать до 40% продукции будущего стекольного завода, тем самым обеспечивая предприятию стабильное развитие.
- Наша потребность в стеклотаре – это первый стимул для того, чтобы «Орехово-Зуевская стекольная компания» пришла в этот регион, построив здесь завод, - отметил Исаак ШЕПС.
Как рассказал «ЗР» глава представительства Codest International S.r.l. в России (генподрядчик строительства) Альберто КОНТА, завод сможет изготавливать в год около 450 млн единиц стеклотары, предназначенной для пищевой, рыбоперерабатывающей и фармацевтической отраслей. По его мнению, это позволит снизить логистические затраты дальневосточных предприятий и стоимость выпускаемой ими продукции.
Стратегическую значимость завода подчеркивает и тот факт, что сегодня практически вся стеклотара поставляется из Москвы. Ближайший конкурент, считает Альберто Конта, расположен в Новосибирске – «старейший завод, который уже не удовлетворяет потребностей рынка» ни по срокам, ни по объемам выпускаемой продукции.
У инвестора уже сегодня есть планы и по экспорту части стеклотары в Китай. По словам Альберто Конта, на протяжении 2-3 тыс. км к югу от Хабаровска в Китае нет ни одного завода по производству стеклотары, т.к. «у них есть проблемы с сырьем, и отсутствуют необходимые технологии».
Технологии на Дальневосточном стеклотарном заводе будут итальянскими, равно как и большая часть оборудования.
- Производственный процесс будет экологически чистым, осуществляться по «замкнутому контуру», т.е. весь вырабатываемый шлам будет вновь идти в производство, - говорит Альберто Конта.
Начать строительство планируется уже в 2012 г., а запустить завод в 2014 году. Уже завершаются технологическое проектирование и изыскательские работы, идет поиск подрядчиков и поставщиков сырья. Впрочем, уже сегодня известно, что песок и доломит, необходимые для производства, завод будет закупать в Хабаровском крае, соду – в Новосибирске и Казахстане, а шпат - в Украине. Также планируется, что до 70% сырья будет составлять стеклобой – «чем его больше, тем лучше для качества продукции», считает генподрядчик.
По оценкам экспертов, новое предприятие обеспечит рабочими местами более 600 человек, а также предоставит новые возможности по снижению затрат на энергоресурсы другим предприятиям Хабаровска – будет проложен газопровод, инвестором строительства которого также выступит ОЗСК.
Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».
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