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На трех станциях Хабаровской генерации ОАО "ДГК" отработали борьбу со стихией

19 Июня 2015, 13:25 | Хабаровск
Циклон с сильным ветром и дождем - такова легенда учений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прошедших на трех станциях филиала «Хабаровская генерация»: Комсомольской ТЭЦ-2, Комсомольской ТЭЦ-3 и Амурской ТЭЦ-1, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК». 
 
В учениях, проходивших с 16 по 18 июня, впервые принимал участие поисково-спасательный отряд Хабаровского края. В соответствии с легендой учений, по прогнозу Хабаровского гидрометцен-тра ожидался циклон с сильным ветром и ливнями. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций было принято решение о введении  на объектах станций режима повышенной готовности.
 
Каждой из станций, где проходили учения, была предложена специальная легенда. Так, на Комсомольской ТЭЦ-2 в результате проливных дождей и сильного порывистого ветра произошел обрыв шлейфа 110 кВт с коротким замыканием на корпус трансформатора с последующим возгоранием и взрывом масляной смеси. Пострадал 1 человек, началось последовательное отключение оборудования.
 
На Комсомольской ТЭЦ-3 обрушилась кровля фильтровального зала. Произошел разрыв трубопровода подачи химобессоленной воды. Возникло возгорание в пусковых шкафах декарбонизированной воды теплосети. 
 
На Амурской ТЭЦ-1 в районе вагоноопрокидывателя  размылась насыпная дорога под железнодорожными путями, из-за чего упал вагон и повредился газопровод.
 
- Персонал станций и профессиональные спасатели показали отличную слаженность в действиях, - рассказал главный специалист отдела безопасности и спецпрограмм «Хабаровской генерации» Евгений Арцивенко. - В ходе учения «последствия» стихии были оперативно ликвидированы. 
 
Все мероприятия отрабатывались в тесном взаимодействии с городскими оперативными дежурными службами Комсомольска-на-Амуре  и Амурска.     
 
Досье "Золотого Рога": «Хабаровская генерация» – самый крупный филиал ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».  Действует на территории Хабаровского края в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, поселке Майский. Основной вид дея-тельности – производство электрической и тепловой энергии. В филиал входят семь электростанций (Хабаровская ТЭЦ-1,  Хабаров-ская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Майская ГРЭС, Николаевская ТЭЦ). Их общая установленная мощность: электрическая – 2231,3  МВт, тепловая – 6371,8 Гкал/час. Ежегодный объем выработки энергии: электрической – порядка 7 млрд 800,.9 млн кВтч; тепловой – порядка 10 млн 435,2 тыс.  Гкал. Численность персонала –  3855 человек.
 
 
 
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Теги: ДГК  учения  энергетика 



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