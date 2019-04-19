В Хабаровском крае стали расти долги по зарплате

Впервые за последние четыре года в Хабаровском крае возобновился рост задолженности по зарплате среди предприятий региона, сообщает крайстат

На начало прошлого года в процедурах банкротства в Хабаровском крае находилось 29 организаций с общим размером задолженности 159 869 тыс. рублей. Благодаря мерам прокурорского реагирования и действиям административной комиссии при губернаторе края было погашено 126 млн рублей задолженности перед работниками компаний-банкротов, в результате чего долги сократились на 35%.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, на 1 января 2019 года долги составляли 103 780 тысяч рублей на 22 организации. К сожалению, в первом квартале позитивный тренд был сломлен, и задолженность, по данным крайстата, увеличилась до 106 400 тысяч рублей.

Крупные задолженности сформировались у предприятий большинства отраслей экономики края. В реестр должников по заработной плате Хабаровска, например, внесены 22 организации города. Самая крупная задолженность у бывшего «Дальспецстроя» - нынешнего ГВСУ № 6, которая хоть и гасится ежемесячно, но по-прежнему составляет десятки миллионов рублей.

Серьезно задолжали работникам АО «18-й центральный автомобильный ремонтный завод» и ООО «Хабаровский мостоотряд» - по 7 миллионов рублей. У остальных предприятий, находящихся в реестре, долги по заработной плате чуть более миллиона рублей.

Городская межведомственная комиссия по вопросам решения проблем просроченной задолженности по заработной плате, которую возглавляет вице-мэр города Сергей Кравчук, работает с должниками, пытаясь победить их рассчитываться как можно быстрее.

«Если бы не «административное давление» - работа комиссии - то организаций-задолжников в Хабаровске было бы на порядок больше, и на порядок больше была бы сумма задолженности. Люди, когда чувствуют, что с них будет спрос, быстрее изыскивают возможности, чтобы выполнить свои обязательства перед сотрудниками», - отметил начальник управления экономического развития администрации Хабаровска Александр Анисимов.

Зато краевая комиссия при губернаторе края ослабила свою хватку, что немедленно сказалось на статистике. Стала расти задолженность по зарплате среди предприятий лесоперерабатывающего комплекса. В частности, не может выйти из перманентного кризиса «Аркаим», сейчас известный как «Новый лес». Здесь опять выросли долги по зарплате, предприятию для стабильной работы не хватает лесосеки – правительство края просто не выделило ее в нужном объеме, чем предопределило нынешний кризис. Фургал уже несколько месяцев обещает урегулировать проблему, но дальше слов пока дело не идет.

Резко накалилась обстановка на предприятиях BM Groop. Стабильно работавший в предыдущие годы лесной холдинг нынче также попал в зону турбулентности. Рабочие предприятия группы из поселка Березового провели в Хабаровске пикет, требуя внимания к своим проблемам. Положение ухудшается и в других отраслях.

Большие сокращения персонала персонала ожидаются на ведущих промышленных предприятиях края. Руководство Амурского судостроительного и Комсомолського авиационных заводов уже уведомили службы занятости о высвобождении порядка 600 работников в течение года.

Депутаты регионального парламента констатируют ухудшение ситуации в автомобильной отрасли, потому что в краевом бюджете-2019 попросту не заложены средства на развитие транспортного комплекса. На заседании постоянного комитета региональной Закдумы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры вскрыли еще ряд тревожных фактов.

«В Комсомольске—на-Амуре 1 апреля выдали трудовые книжки примерно 200 работникам МУП «Городского электрического транспорта» в Хабаровске. В феврале были сокращены ещё 150 человек с этого предприятия. На грани закрытия автотранспортные предприятия в Амурске и Чегдомыне», - сообщил председатель думского комитета Валерий Постельник.

Наблюдатели обращают внимание на отсутствие системности в действиях нынешней команды регионального «белого дома», явное проседание промышленной и финансовой политики. Например, про ключевое обещание Сергея Фургала сократить госдолг края в правительстве уже и не вспоминают. Вместо заявленного сокращения за первые месяцы госдолг увеличен почти на 12 процентов – с 49 до 54,9 млрд рублей. За январь – март взято уже 13 млрд рублей кредитов, обслуживание которых потребует еще более двух млрд рублей. Деньги заимствуются и тратятся на сииминутные потребности, вместо создания новых механизмов по их зарабатыванию и поддержки старых.

Несколько месяцев на встрече ведущих экспертов края с Сергеем Фургалом директор Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН Павел Минакир заявил, что краю «нужна стратегия действий, привязанная к реальным ресурсам и возможностям» А чтобы жители края ощутили развитие края на себе, по мнению эксперта, необходимо уделить внимание тем сферам экономики, которая долгие годы оставалсь без внимания: сфере услуг, мелкого производства, малого и среднего бизнеса.

К сожалению, движение в этом направлении мало заметно. Эксперт Сергей Плешаков, проанализировав пресс-конференцию губернатора, посвященную итогам полугодового нахождения во власти, откровенно возмутился: «Слушайте, ну, где по каждому вашему министерству, где в каждом сидят по сотне-полторы человек, их разработки? Где пилотные и текущие проекты? Почему о них мы ничего не слышим, а если слышим, то не видим, вроде «серьезной программы по сельскому хозяйству»? Зачем нам вообще такие министерства, проедатели бюджетных миллиардов? Разве не они должны отвечать за создание и вала, и рабочих мест, и внутреннего продукта?».

По его мнению, губернаторский «задачник» пока можно уверенно закрыть и забыть. «Потому что можно сколько угодно говорить о трудностях, о плохих людях, которые мешают, но не заметить, что никаких конструктивных достижений за полгода не достигнуто, попросту невозможно», - резюмировал Сергей Плешаков.

В мае депутаты планируют заслушать отчёт главы региона о деятельности правительства Хабаровского края. Законодатели, в частности, хотят понять, каковы причины низкого уровня исполнения госпрограммы края «Стратегическое планирование и повышение производительности труда в Хабаровском крае», - всего лишь 20,8 процента, и что губернатор намеревается сделать для исправления положения. Также парламентарии намерены узнать, что сделает правительство для повышения темпов роста налогового потенциала, какой драйвер роста экономики Хабаровского края губернатор видит приоритетным?

Вопросов много, но готов ли Фургал дать на них вразумительный ответ, - вот главный вопрос повестки дня в Хабаровском крае.

Павел ЛЕБЕДЕВ. Журнал "Дальневосточный капитал".