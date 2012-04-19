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Кто заплатит за Порт Ванино?
О приобретении контроля над ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино», крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино Хабаровского края) мечтают, как минимум, пять компаний. Ожидается, что весной на повторные торги будут выставлены принадлежащие государству 55% (73,33% обыкновенных) акций порта. Оценка пакета и дата торгов пока неизвестны.
Первый аукцион по продаже госпакета порта состоялся в мае 2011 года и вызвал настоящий ажиотаж – 15 претендентов. Победителем стало малоизвестное ООО «Сэлтехстрой» (принадлежит внуку советского государственного деятеля Анастаса МИКОЯНА – Ивану МИКОЯНУ). Компания предложила за госпакет (55% уставного капитала, 73% обыкновенных акций) 10,8 млрд рублей – в 10,6 раза больше начальной цены. Однако предложенную сумму «Сэлтехстрой» Росимуществу так и не заплатил, подтвердив предположения других участников аукциона о том, что на торги эта компания изначально шла с целью их срыва. Затягивая приватизацию, «Сэлтехстрой» действовал в интересах менеджмента, который таким образом сохранял операционный контроль над портом, полагали претенденты на этот актив.
На повторные торги участников также достаточно. В первую очередь это миноритарный акционер порта – структура En+ Олега ДЕРИПАСКИ Soleggiato Investments, которая уже владеет 28,1% (21,6% обыкновенных) акций порта.
Конкуренцию Дерипаске могут составить «Мечел», UCL Holding Владимира ЛИСИНА, «Сибуглемет» и «Колмар» Геннадия ТИМЧЕНКО. А вот участник прошлогоднего аукциона ОАО «СУЭК» (владеет угольным терминалом на южной стороне бухты Мучке), скорее всего, откажется от борьбы за актив.
UCL Holding и «Мечел» (через «дочку» «Мечел-Транс») уже получили одобрение ФАС на покупку 100% акций «Порт Ванино».
В отличие от UCL и En+, «Мечел» ранее к этому активу интереса не проявлял и в первой неудавшейся попытке приватизации в мае прошлого года не участвовал. Сейчас у «Мечела» на Дальнем Востоке есть только один терминал – в порту Посьет. Еще один терминал компания планирует построить в северной части бухты Мучке (находится на территории порта Ванино).
Интерес «Мечела» к активу очевиден, считает гендиректор Infranews Алексей БЕЗБОРОДОВ. В 2011 году компания запустила крупное месторождение энергетического угля – Эльгинское в Якутии, поставки ориентированы в первую очередь на страны Азии. Мощность по перевалке угля у принадлежащего «Мечелу» порта «Посьет» – 3,3 млн тонн в год, а Эльга может производить гораздо больше, так что дополнительные возможности не помешают, отмечает эксперт. Правда, у «Мечела» есть планы по строительству угольного терминала на 25 млн тонн в бухте Мучке неподалеку от порта Ванино. Возможно, компания считает, что купить долю в готовом активе дешевле, чем построить терминал «с нуля», рассуждает Безбородов.
Олег КЛИМЕНКО, «Дальневосточный капитал».
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