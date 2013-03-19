Хабаровский нефтеперерабатывающий завод вошел в число победителей конкурса «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность – 2012».

В рамках конкурса, который ежегодно проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), оцениваются, по ряду номинаций, крупные промышленные предприятия России. Как сообщает пресс-служба предприятия, Хабаровский НПЗ заслужил признание «За экологически ответственный бизнес».

Жюри оценило планомерную и эффективную работу заводских специалистов по снижению нагрузки предприятия на окружающую среду. Ежегодно в рамках генеральной реконструкции здесь реализуются новейшие инженерные решения. Модернизируя производство, завод перевел свои котельные и установки на природный газ, построил закрытую факельную систему, рассчитанную на бездымное сжигание газов и паров, реконструировал очистные сооружения, сдал в эксплуатацию герметичные резервуары для хранения нефтепродуктов и т.д.

С 2013 года Хабаровский НПЗ перешел на выпуск бензинов стандарта Евро-5.

Итогом масштабной реконструкции завода станет не только массовый выпуск экологичных видов топлива для всего Дальнего Востока, но и сокращение вредных выбросов в атмосферу - на 40%, содержания нефтепродуктов в сточных водах - в 4 раза. Награждение победителей конкурса пройдет в рамках мероприятий Недели российского бизнеса с 18 по 22 марта.

Газета "Золотой Рог".