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Хабаровский НПЗ заслужил признание "За экологически ответственный бизнес"
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод вошел в число победителей конкурса «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность – 2012».
В рамках конкурса, который ежегодно проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), оцениваются, по ряду номинаций, крупные промышленные предприятия России. Как сообщает пресс-служба предприятия, Хабаровский НПЗ заслужил признание «За экологически ответственный бизнес».
Жюри оценило планомерную и эффективную работу заводских специалистов по снижению нагрузки предприятия на окружающую среду. Ежегодно в рамках генеральной реконструкции здесь реализуются новейшие инженерные решения. Модернизируя производство, завод перевел свои котельные и установки на природный газ, построил закрытую факельную систему, рассчитанную на бездымное сжигание газов и паров, реконструировал очистные сооружения, сдал в эксплуатацию герметичные резервуары для хранения нефтепродуктов и т.д.
С 2013 года Хабаровский НПЗ перешел на выпуск бензинов стандарта Евро-5.
Итогом масштабной реконструкции завода станет не только массовый выпуск экологичных видов топлива для всего Дальнего Востока, но и сокращение вредных выбросов в атмосферу - на 40%, содержания нефтепродуктов в сточных водах - в 4 раза. Награждение победителей конкурса пройдет в рамках мероприятий Недели российского бизнеса с 18 по 22 марта.
Газета "Золотой Рог".
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