Комсомольск-на-Амуре увидел полный HD

В результате расширения группой МТС фиксированной сети связи услуги цифрового телевидения и проводного скоростного доступа в Интернет стали доступны жителям еще 18000 (95%) домохозяйств Комсомольска-на-Амуре.

Фиксированная сеть связи МТС построена по современной технологии FTTB («оптика до дома»), которая позволяет предоставлять полный комплекс услуг домашнего интернета высокого качества по одному кабелю на скорости до 100 Мбит/с и охватывает все районы города. Как сообщили «ЗР» в пресс-службе компании, жители домов, которые имеют доступ к фиксированной сети связи МТС, могут воспользоваться услугами домашнего интернета на скорости до 12 Мбит/с и порядка 110 телеканалами цифрового телевидения. В ближайшее время планируется запуск вещания телеканалов в формате высокой четкости HD (High-Definition).

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".