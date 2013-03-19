В Хабаровском крае утверждена схема размещения филиалов многофункционального центра

Многофункциональные центры (МФЦ) позволят гражданам получать государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Вячеслав ШПОРТ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Согласно плану, до 2015 года на территории края появятся 25 филиалов многофункционального центра. Еще 15 организаций – прежде всего в отдаленных и небольших населенных пунктах – будут дополнительно привлечены к выполнению функций МФЦ. В общей сложности получать госуслуги жители региона смогут в 300 окнах. Перечни муниципальных услуг, которые будут предоставляться на базе филиалов МФЦ, муниципальные образования должны сформировать до 1 мая текущего года. Напомним, что, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601, к 2015 году для 90% граждан должен быть обеспечен доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах. В Хабаровском крае эта работа начата во втором квартале 2012 года. Уполномоченным органом по созданию сети МФЦ определено министерство информационных технологий и связи края.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог" .