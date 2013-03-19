Коворкинг построят в Хабаровске

Новая площадка, где начинающие предприниматели и представители творческих профессий смогут реализовать свои проекты, уже к лету появится в молодежном центре «Платформа» в Хабаровске.

Коворкинг - это модель работы, в которой участники, оставаясь независимыми и свободными, самостоятельно или в команде единомышленников используют общее пространство для своей деятельности, - сообщили РИАП «Хабаровск онлайн» в пресс-службе минобрнауки края. Как показывает опыт создания таких центров во многих городах России, это помогает успешно реализовать уже существующие проекты и помогает создать новые. Подобные центры популярны среди программистов, журналистов, молодых предпринимателей, фрилансеров.

Чтобы определить, как именно реализовать этот новый для Дальнего Востока проект, в краевом доме молодежи собрались представители разных общественных движений и организаций. Разговор получился эмоциональным и в то же время деловым: каждый из присутствующих предлагал свое видение центра.

«Для меня коворкинг, это, прежде всего, «тусовка» людей, объединенных общим настроением, - говорит председатель Ассоциации молодых предпринимателей Хабаровского края Антон ДЕМИН. - Главное здесь - атмосфера, царящая вокруг. Коворкинг включает в себя множество вещей - это и образовательные программы, и полезная инфраструктура, и место для непринужденного общения. Это трамплин для людей, жаждущих провести свободное время с пользой и, возможно, превратить свое хобби в любимую работу».

«Новая площадка должна объединить под одной крышей людей, способных мечтать, готовых рисковать и создавать что-то новое и необычное, - считает генеральный директор Дальневосточной ассоциации содействия инновациям Дмитрий ХВОСТИКОВ. - Именно в подобных центрах по всему миру зарождаются инновации. Здорово, что в Хабаровском крае теперь появится такой же».

Директор Краевого дома молодежи Иван ДЖУЛЯК поддержал инициативу общественников и отметил, что при создании коворкинг-центра важно учесть мнение всех заинтересованных групп молодежи.

«Специально для этого мы создаем рабочую группу, в которой будет обсуждаться каждый этап создания центра. Я уверен, это станет одним из главных проектов краевого центра молодежных инициатив, в который будет преобразован Краевой дом молодежи летом этого года», - отметил он.

Газета "Золотой Рог", Хабаровск.