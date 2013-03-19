Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Коворкинг построят в Хабаровске
Новая площадка, где начинающие предприниматели и представители творческих профессий смогут реализовать свои проекты, уже к лету появится в молодежном центре «Платформа» в Хабаровске.
Коворкинг - это модель работы, в которой участники, оставаясь независимыми и свободными, самостоятельно или в команде единомышленников используют общее пространство для своей деятельности, - сообщили РИАП «Хабаровск онлайн» в пресс-службе минобрнауки края. Как показывает опыт создания таких центров во многих городах России, это помогает успешно реализовать уже существующие проекты и помогает создать новые. Подобные центры популярны среди программистов, журналистов, молодых предпринимателей, фрилансеров.
Чтобы определить, как именно реализовать этот новый для Дальнего Востока проект, в краевом доме молодежи собрались представители разных общественных движений и организаций. Разговор получился эмоциональным и в то же время деловым: каждый из присутствующих предлагал свое видение центра.
«Для меня коворкинг, это, прежде всего, «тусовка» людей, объединенных общим настроением, - говорит председатель Ассоциации молодых предпринимателей Хабаровского края Антон ДЕМИН. - Главное здесь - атмосфера, царящая вокруг. Коворкинг включает в себя множество вещей - это и образовательные программы, и полезная инфраструктура, и место для непринужденного общения. Это трамплин для людей, жаждущих провести свободное время с пользой и, возможно, превратить свое хобби в любимую работу».
«Новая площадка должна объединить под одной крышей людей, способных мечтать, готовых рисковать и создавать что-то новое и необычное, - считает генеральный директор Дальневосточной ассоциации содействия инновациям Дмитрий ХВОСТИКОВ. - Именно в подобных центрах по всему миру зарождаются инновации. Здорово, что в Хабаровском крае теперь появится такой же».
Директор Краевого дома молодежи Иван ДЖУЛЯК поддержал инициативу общественников и отметил, что при создании коворкинг-центра важно учесть мнение всех заинтересованных групп молодежи.
«Специально для этого мы создаем рабочую группу, в которой будет обсуждаться каждый этап создания центра. Я уверен, это станет одним из главных проектов краевого центра молодежных инициатив, в который будет преобразован Краевой дом молодежи летом этого года», - отметил он.
Газета "Золотой Рог", Хабаровск.
Новости тематики
Новости раздела
- Чистая прибыль АО "Хабаровский аэропорт" за 2017 год составила 1 млрд 235,5 млн рублей
- Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
- Расширение Свободного порта Владивосток одобрено
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО
- Закладка фундамента нового терминала аэропорта Хабаровск близится к завершению
- В Хабаровском крае создали "Дальневосточную слободу"
- Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм
- В Хабаровске начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
- Ни одной АЗС не осталось в Охотском районе Хабаровского края
- Ванинский порт оштрафовали за нарушение экологического законодательства
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей