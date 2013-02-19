УРАЛСИБ кредитует логистику Дальнего Востока

Банк УРАЛСИБ прокредитовал в Хабаровске крупного логистического оператора на сумму 250 млн рублей. Хабаровский филиал банка открыл возобновляемую кредитную линию ООО «Эй-Пи Трейд» на срок 18 месяцев.

ООО «Эй-Пи Трейд» основано в 1995 г. в Хабаровске. На сегодняшний день является официальным дистрибутором компании «Procter&Gamble» и крупным логистическим оператором. Филиал банка УРАЛСИБ в Хабаровске начал свою работу в феврале 2012 года.

Досье: Банк УРАЛСИБ (www.bankuralsib.ru) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «ВB» Standard&Poor’s и «В1» Moody’s Investors Service.

По данным журнала «Профиль» на 1 декабря 2012 года, Банк УРАЛСИБ занимает 15-е место среди российских банков по размеру собственного капитала, 9-е место - по объему привлеченных депозитов частных лиц, 13-ю позицию - по объему кредитов частным лицам, 15-ю позицию - по объему выданных кредитов частным компаниям и 16-ю позицию - по объему остатков денежных средств на счетах корпоративных клиентов.

Газета "Золотой Рог".