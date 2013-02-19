Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
УРАЛСИБ кредитует логистику Дальнего Востока
Банк УРАЛСИБ прокредитовал в Хабаровске крупного логистического оператора на сумму 250 млн рублей. Хабаровский филиал банка открыл возобновляемую кредитную линию ООО «Эй-Пи Трейд» на срок 18 месяцев.
ООО «Эй-Пи Трейд» основано в 1995 г. в Хабаровске. На сегодняшний день является официальным дистрибутором компании «Procter&Gamble» и крупным логистическим оператором. Филиал банка УРАЛСИБ в Хабаровске начал свою работу в феврале 2012 года.
Досье: Банк УРАЛСИБ (www.bankuralsib.ru) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «ВB» Standard&Poor’s и «В1» Moody’s Investors Service.
По данным журнала «Профиль» на 1 декабря 2012 года, Банк УРАЛСИБ занимает 15-е место среди российских банков по размеру собственного капитала, 9-е место - по объему привлеченных депозитов частных лиц, 13-ю позицию - по объему кредитов частным лицам, 15-ю позицию - по объему выданных кредитов частным компаниям и 16-ю позицию - по объему остатков денежных средств на счетах корпоративных клиентов.
Газета "Золотой Рог".
Новости тематики
Новости раздела
- В Хабаровском крае создали "Дальневосточную слободу"
- Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм
- В Хабаровске начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
- Ни одной АЗС не осталось в Охотском районе Хабаровского края
- Ванинский порт оштрафовали за нарушение экологического законодательства
- На "АмурЭкспоФоруме" Александру Козлову подарили портрет Президента России из красной бумаги
- Санаторий "Уссури": изгнание из рая
- Быть в команде "ННК"
- В Хабаровском крае резидентам индустриальных парков будут предоставлены субсидии
- Более 100 млн рублей господдержки получили владельцы "дальневосточных гектаров"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы