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УРАЛСИБ кредитует логистику Дальнего Востока

19 Февраля 2013, 18:28 | Хабаровск

Банк УРАЛСИБ прокредитовал в Хабаровске крупного логистического оператора на сумму 250 млн рублей.  Хабаровский филиал банка открыл возобновляемую кредитную линию ООО «Эй-Пи Трейд» на срок 18 месяцев.

ООО «Эй-Пи Трейд» основано в 1995 г. в Хабаровске. На сегодняшний день является официальным дистрибутором компании «Procter&Gamble» и крупным логистическим оператором. Филиал банка УРАЛСИБ в Хабаровске начал свою работу в феврале 2012 года.

Досье: Банк УРАЛСИБ (www.bankuralsib.ru) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «ВB» Standard&Poor’s и «В1» Moody’s Investors Service.

По данным журнала «Профиль» на 1 декабря 2012 года, Банк УРАЛСИБ занимает 15-е место среди российских банков по размеру собственного капитала, 9-е место - по объему привлеченных депозитов частных лиц, 13-ю позицию - по объему кредитов частным лицам, 15-ю позицию - по объему выданных кредитов частным компаниям и 16-ю позицию - по объему остатков денежных средств на счетах корпоративных клиентов.

Газета "Золотой Рог".

 

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Теги: логистика  кредит  УРАЛСИБ 






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