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Хабаровск замахнулся на небоскреб в 52 этажа
Уже несколько лет идея-призрак строительства большого офисного небоскреба бродит по улицам Хабаровска. Предполагалось, что уже этим летом ЗАО «Смена Трейдинг», возглавляемое Александром СИДОРЕНКО, начнет строительство этого 50-этажного здания на пересечении ул. Ленина и Калинина. Однако проект ушел на госэкспертизу, и о том, что решил этот компетентный орган, сейчас не говорится. Тем не менее не так давно новый проект на том же месте презентовало ООО «Офис-Центр», руководителем которой является все тот же Александр Сидоренко, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В развитие идеи на градосовете был рассмотрен проект «Многофункционального высотного здания с тоннелем, подземным пешеходным переходом и паркингом на пересечении ул. Ленина вдоль ул. Калинина в Центральном районе г. Хабаровска». О нем мэтрам градостроения помимо руководителя «Офис-Центра» рассказали ведущий архитектор PRP Architects и куратор проекта из Великобритании Тэррис РАЙМОНД, главный архитектор проекта PRP Architects Шамиль ГЕМУЕВ из Москвы и официальный представитель управления проекта «Небоскреб в г. Хабаровске», профессор Сеульского государственного университета Ли ДЖЕЙСОН. Как отмечалось, последний участвовал в проектировании самого высокого здания Южной Кореи – 123-этажного Lotte World Tower в Сеуле высотой 555 метров.
Судя по представленному проекту, 52-этажное здание Khabarovsk Tower может стать самым высоким в России за Уралом – 202,6 метра. На сегодня только проект «Екатеринбург Сити» превосходит его по высотности в полтора раза. Предполагается, что общая площадь помещений здания будет около 80 тысяч кв. метров, в т.ч. общая площадь надземной части – 49 460 кв. метров и подземной - 30 420. С первого по шестой этаж проектом предлагается разместить помещения торговли и общественного питания, с восьмого по 20-й и на 48-49 этажах – офисные помещения общей площадью около 20 300 кв. метров, с 28 по 33 этаж – комплекс апартаментов с площадью помещений 5 460 кв. метров, с 34 по 46-й – помещения гостиницы общей площадью 11 440 кв. метров и на трех верхних этажах - sky-бар с площадью помещений 2 312 кв. метров.
Строительство этого небоскреба на сегодня оценивается в $200 млн, или 12 млрд рублей. Завершить его застройщик предполагает уже к июлю 2018 года. Однако строительство его не может начаться ранее, чем будет получено заключение госэкспертизы. А ее обещано завершить в трехмесячный срок.
Сегодня трудно предположить, каким это заключение будет, учитывая, что на градосовете помимо одобрения проекта в целом было высказано, что он по своим техническим и пр. параметрам не вписывается в заявленный участок и это строительство желательно перенести на другую, более подходящую, для этого площадку.
Напомним, что примерно такой же этажности должна была стать и башня в ЖК «Аквамарин» во Владивостоке, строительство которого с участием иностранных инвестиций пока заморожено на неопределенное время. Однако 50-этажную башню «Аквамарина» после начала осуществления этого проекта понизили до 41 этажа. Хабаровский небоскреб также имеет ряд замечаний, которые могут существенно изменить проект. Так, специалисты полагают, что пока плохо «просматривается» схема автомобильного и пешеходного движения в составе проекта, а строительство автотуннеля не решает полностью эту проблему.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Чем бы дитя не тешилось, лишь бы руки под одеялом не держало!Так и Хабара, лишь в чем-то ненужном Владик ущемить, обойти. Нормальных бы домов для людей понастроили бы вместо этих офисных хреней! Владивосток это тоже касается! Строят либо "многоярусные стоянки", либо дома, в итоге почему-то получается офисно-торговый центр!