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Безвредное «дыхание» ХНПЗ
Несколько резервуаров для хранения нефтепродуктов сданы в эксплуатацию на Хабаровском НПЗ в рамках генеральной реконструкции. Их отличают новые технологии, призванные обезопасить атмосферу от вредных выбросов.
Резервуары для хранения бензина и тяжелого вакуумного газойля оборудованы плавающими «крышами». Алюминиевые понтоны типа «Ультрафлоут» позволяют снизить выбросы в атмосферу при «дыхании» резервуара во время его заполнения. Эффективность понтонов по снижению выбросов паров углеводородов составляет 99%.
Кроме того, хранилища для нефтепродуктов объемом 10 000 м3 оборудованы противопожарной сигнализацией и современной системой пожаротушения, которая в случае возгорания автоматически включает подачу воды и пены. Есть в «начинке» новых «бочек» и датчики загазованности, способные вовремя сигнализировать об опасности.
На Хабаровском НПЗ также готов к эксплуатации промежуточный парк из 10 резервуаров емкостью 400 м3, предназначенных для хранения дизельного топлива и мазута. Они оснащены азотной подушкой, которая не позволяет парам углеводородов улетучиваться в атмосферу. Как сообщает пресс-служба предприятия, резервуары для хранения нефтепродуктов построены в рамках генеральной реконструкции завода, которая позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 40%, остаточное содержание нефтепродукта в сточных водах – в 4 раза.
Газета "Золотой Рог".
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