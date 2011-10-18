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Виктор ИШАЕВ считает стоимость строительства в Хабаровске крытого ледового стадиона нереальной
18 Октября 2011, 13:09 | Хабаровск
Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ считает завышенной стоимость строительства в Хабаровске крытого ледового стадиона для хоккея с мячом.
В ходе посещения стройки полпред назвал завышенной сумму строительства в 5 млрд рублей. «Это нереальная сумма. Уже проведены все сети, закуплены все металлоконструкции. Работы еще 2 года назад были выполнены на 60-70%», - сказал он. С начала строительства освоено 2 млрд 87 млн рублей. В 2011 году из краевого бюджета выделено 237,9 млн рублей. Сумма привлеченных средства ООО «Газпром Инвест Восток» составила 439,8 млн рублей. Виктор Ишаев рекомендовал ускорить проведение работ.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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