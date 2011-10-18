Конвекционный запрет на погрузки со станции Хабаровск-2 снят

К 10 октября был снят действовавший с 20 сентября конвенционный запрет на погрузку в адрес железнодорожной станции Хабаровск-2 всех грузов, кроме угля, мазута и скоропортящихся грузов во всех типах подвижного состава.

К такой мере руководство ОАО «РЖД» прибегало из-за возникших проблем с выгрузкой вагонов и сверхнормативных простоев вагонов.