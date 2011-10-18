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Конвекционный запрет на погрузки со станции Хабаровск-2 снят
18 Октября 2011, 13:06 | Хабаровск
К 10 октября был снят действовавший с 20 сентября конвенционный запрет на погрузку в адрес железнодорожной станции Хабаровск-2 всех грузов, кроме угля, мазута и скоропортящихся грузов во всех типах подвижного состава.
К такой мере руководство ОАО «РЖД» прибегало из-за возникших проблем с выгрузкой вагонов и сверхнормативных простоев вагонов.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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