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"Ростелеком" построит оптику до села Бельго Хабаровского края

18 Августа 2014, 17:40 | Хабаровск

«Ростелеком» приступил к прокладке волоконно-оптической линии связи до с. Бельго Комсомольского района Хабаровского края. Оптическая магистраль заменит затопленную и вышедшую из строя воздушно-столбовую линию связи в результате паводка.

Бельго было полностью затоплено во время прошлогоднего наводнения и сейчас здесь возводятся 89 новых домов для пострадавших от паводка. Новая оптическая линия позволит не только обеспечить телефонную связь всем жителям села, но и предоставить проводной высокоскоростной доступ в Интернет, и подключение услуги «Интерактивное телевидение» с возможностью просмотра более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе более 30 каналов в HD-формате.

Оптика протяженностью около 24 км будет построена от существующей линии в с. Пивань Комсомольского района. Пропускная способность ее составит 1Гбит/с с возможностью дальнейшего расширения. Также в Бельго будет установлена новая современная цифровая телефонная станция отечественного производства. Ввод в эксплуатацию планируется осуществить уже в сентябре 2014 года.

«Было принято решение строить до села новую линию связи, а не восстанавливать прежнюю. Оптическая магистраль позволит в фактически заново отстроенное село привести самые современные услуги связи. Сейчас Бельго получает новую жизнь, жители вскоре въедут в новые дома, хочется, чтобы оптическая линия связи стала полезным звеном для дальнейшего развития населенного пункта и повышения уровня жизни его жителей», – рассказывает директор Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком» Евгений Торгашин.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: Ростелеком  связь  интернет 



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