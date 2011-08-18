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«Желдорремстрой» принял участие в акции «Помоги собраться в школу»

18 Августа 2011, 13:28 | Хабаровск

16 августа в Центр по работе с населением Железнодорожного района г. Хабаровска строительной компанией ООО «Желдорремстрой» были отправлены новые канцелярские принадлежности: рюкзаки, портфели, тетради и другие школьные товары.

«Благотворительная акция "Помоги собраться в школу" стала доброй традицией в нашем городе, и мы с удовольствием её поддержали, - отмечает генеральный директор ООО «Желдорремстрой» Дмитрий КАМЕНЕЦКИЙ. - Надеемся, что наш вклад поможет школьникам из незащищённых социальных слоев населения встретить 1 сентября с праздничным настроением».

Досье "ЗР": Группа компаний «Желдорремстрой» является крупным строительным холдингом (основан в 2010 году в г. Хабаровске), работающим на рынке услуг промышленного и железнодорожного строительства. География деятельности: Дальний Восток и Забайкалье. В группу компаний входят три строительных предприятия: «ООО «Желдорремстрой» - основоположник группы компаний, старейшая организация, работающая с 2000 года в сфере капитального ремонта, промышленного и железнодорожного строительства; ООО «ЖелдорТрансСервис» - крупнейший перевозчик инертных грузов в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке, имеющий собственный тяговый и подвижной состав, состоящий из 135 единиц специализированной техники (локомотивы, вагоны - думпкары, хоппер – дозаторы, платформы и пр); ООО «Телекомпроф» - строительная организация по возведению телекоммуникационных сетей связи и линий электропередач.

Автор: Юрий Рогов
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