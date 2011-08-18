«Желдорремстрой» принял участие в акции «Помоги собраться в школу»

16 августа в Центр по работе с населением Железнодорожного района г. Хабаровска строительной компанией ООО «Желдорремстрой» были отправлены новые канцелярские принадлежности: рюкзаки, портфели, тетради и другие школьные товары.

«Благотворительная акция "Помоги собраться в школу" стала доброй традицией в нашем городе, и мы с удовольствием её поддержали, - отмечает генеральный директор ООО «Желдорремстрой» Дмитрий КАМЕНЕЦКИЙ. - Надеемся, что наш вклад поможет школьникам из незащищённых социальных слоев населения встретить 1 сентября с праздничным настроением».