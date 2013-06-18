"Амурметалл" остановил производство, не дождавшись кредитов от ВЭБа

Единственный на Дальнем Востоке металлургический завод остановил производство из-за прекращения с 1 апреля 2012 года кредитования со стороны собственника - Внешэкономбанка (ВЭБ). Основная часть работников отправлена в вынужденные отпуска.

"Из-за низкой загрузки убыток от операционной деятельности за первые четыре месяца 2013 года составил 496 млн рублей. В связи с истощением собственных оборотных средств и отсутствием кредитования "Амурметалл" остановил выпуск продукции в основных производственных цехах", - говорится в сообщении, размещенном на сайте "Амурметалла".

С 6 июня был прекращен выпуск непрерывнолитой заготовки в электросталеплавильном цехе. В цехе подготовки лома остановлены переработка лома, производство извести и подготовка карбонизатора. С 10 июня прекращен выпуск готовой продукции в сортопрокатном цехе.

Компания поясняет, что из-за прекращения с 1 апреля 2012 года кредитования со стороны собственника - Внешэкономбанка (ВЭБ) - предприятие не сформировало прошлой осенью "зимний запас" металлолома и вынуждено было в холодный период, предотвращая размораживание оборотных циклов технической воды, работать на уровне "технологического выживания" менее чем на треть производственной мощности.

"Амурметалл" - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат и в изделия дальнейшего передела. Сырьем для производства является лом черных металлов. Арбитражный суд Хабаровского края ввел процедуру наблюдения в отношении предприятия 30 августа 2012 года.

ВЭБ в апреле 2010 года приобрел 100% долей компании Amurmetal Holding Limited, получив контроль, в том числе, над ОАО "Амурметалл". Бывшие владельцы "Амурметалла" получили право на выкуп акций у банка.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.