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"Амурметалл" остановил производство, не дождавшись кредитов от ВЭБа

18 Июня 2013, 18:49 | Хабаровск

Единственный на Дальнем Востоке металлургический завод остановил производство из-за прекращения с 1 апреля 2012 года кредитования со стороны собственника - Внешэкономбанка (ВЭБ). Основная часть работников отправлена в вынужденные отпуска.

"Из-за низкой загрузки убыток от операционной деятельности за первые четыре месяца 2013 года составил 496 млн рублей. В связи с истощением собственных оборотных средств и отсутствием кредитования "Амурметалл" остановил выпуск продукции в основных производственных цехах", - говорится в сообщении, размещенном на сайте "Амурметалла".

С 6 июня был прекращен выпуск непрерывнолитой заготовки в электросталеплавильном цехе. В цехе подготовки лома остановлены переработка лома, производство извести и подготовка карбонизатора. С 10 июня прекращен выпуск готовой продукции в сортопрокатном цехе.

Компания поясняет, что из-за прекращения с 1 апреля 2012 года кредитования со стороны собственника - Внешэкономбанка (ВЭБ) - предприятие не сформировало прошлой осенью "зимний запас" металлолома и вынуждено было в холодный период, предотвращая размораживание оборотных циклов технической воды, работать на уровне "технологического выживания" менее чем на треть производственной мощности.

"Амурметалл" - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат и в изделия дальнейшего передела. Сырьем для производства является лом черных металлов. Арбитражный суд Хабаровского края ввел процедуру наблюдения в отношении предприятия 30 августа 2012 года.

ВЭБ в апреле 2010 года приобрел 100% долей компании Amurmetal Holding Limited, получив контроль, в том числе, над ОАО "Амурметалл". Бывшие владельцы "Амурметалла" получили право на выкуп акций у банка.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

 

Автор: Олег Клименко
Теги: кредиты  ВЭБ  Амурметалл 



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Комментарии

  • Псевдоним20:50, 18.06.2013#

    Теперь металлы отлично будут плавить в Китае.

  • Lacosta21:02, 18.06.2013#

    а может дело в металлоломе и энерготарифах?

  • Псевдоним21:46, 18.06.2013#

    Скоро будем у китайцев металлолом покупать.

  • Псевдоним21:44, 18.06.2013#

    Нам металлы больше не нужны. Всё равно ничего не производим.

  • Лёлька22:07, 18.06.2013#

    Итак, какова роль ВЭБа? Каковы были его истинные намерения? Почему результатом его деятельности в отношении ДВ металлургического завода является остановка его работы? Если это не отлично выполненная работа пятой колонны по подрыву мощи страны, то полная бездарность собственника, приносящая вред стране. И таких "собственников" следует лечить национализацией загубленных ими производств.

  • Псевдоним17:06, 23.06.2013#

    Полностью согласен с Лельком

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