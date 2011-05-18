В Хабаровске прошла первая дальневосточная логистическая конференция

Конференция была организована Дальневосточным международным центром логистики. В качестве ее девиза был выбран слоган «Слово – практикам». Организаторы задумали ее как обмен мнениями по вопросу применения в практике новых инструментов управления логистикой.

Акцент в обсуждении был сделан на технологии оптимизации складских операций, инструменты описания и регламентации бизнес-процессов, информационные технологии, инструменты прогнозирования материального потока. Организаторы пытались выявить вопросы реализации на Дальнем Востоке главной функции логистики – управления затратами предприятия с целью их оптимизации.

Непрофессионалы или лентяи?

Несмотря на то, что рынок логистических услуг в регионе характеризуется низким спросом и высокой конкуренцией, делиться личным опытом захотели немногие. В беседе с корр. «ЗР» директор Дальневосточного международного центра логистики Анна КОЧЕМАСОВА отметила состояние отрасли в Хабаровском крае как «очень печальное»:

- Когда я, организуя конференцию, обратилась к консультантам и тем, кто продает программные решения, внедряет современные технологии, к поставщикам услуг для всей группы людей, которую мы собрали, отозвались только два человека. Тогда мы проработали все компании, заявляющие себя в качестве консультантов по информационным технологиям, применяемым в логистике. Оказалось, что около 80% предприятий этот вид деятельности декларируют, но реально им не занимаются. Но даже те, кто продает интересные решения, не пришли, потому что им не о чем рассказать. Местные представительства крупных компаний просто продают чужой продукт. У них вы купите технологию, а внедрять ее приедут люди из Новосибирска, Москвы или Петербурга. Но при этом никто не сможет проводить консультирование во время эксплуатации системы.

В результате конференция собрала меньше участников, чем можно было ожидать, опираясь на долю этого бизнеса в экономике региона и на статистику количества компаний, имеющих отношение к формированию рынка логистики.

- Объем рынка не очень велик, так как нет пока в Хабаровском крае большого спроса на услуги логистики, - делает выводы Анна Кочемасова. - Компании, которые решают прибегнуть к внедрению логистических схем, далеко не всегда выбирают местных представителей в силу отсутствия у них опыта работы. Чтобы опыт появился, необходимо в первое время оказывать услуги на льготных условиях. Но у меня создается впечатление, что консультанты сидят и ждут, когда им сразу много заплатят. Это создает ощущение жуткого непрофессионализма и лени. В результате из Москвы приехали в Хабаровск с рассказом об опыте работы, из Уссурийска, а в Хабаровске таких желающих почти не нашлось.

Однако компании, успешно продвигающие продукцию и услуги логистики, в крае есть. Благодаря им отрасль эта в последнее время стала более заметной в спектре других секторов экономики.

- Возможно, многие еще присматриваются. Это ведь первая конференция. Собственно, для этого мы ее и затевали, чтобы расшевелить рынок, - полны оптимизма в Дальневосточном международном центре логистики.

Из класса «В» в класс «А»

Приехавший из Москвы руководитель проектного бюро «Massimo Consulting» Александр МАКСИМОВСКИЙ рассказал о проектах внедрения на складе технологических процессов и систем управления WMS. По его подсчетам, трудозатраты в складском деле составляют до 75% всех расходов. Поэтому самым перспективным направлением являются автоматизация, минимизация ручных операций, оптимизация условий использования персонала. Правда, предложенные Александром Максимовским проекты ориентированы на довольно крупные склады, с уровнем проходимости 2-5 тыс. обращений в сутки. Если поток меньше, установка комплексных систем автоматизации может стать безвозвратным вложением.

В Хабаровске опыт внедрения системы WMS есть у компании «Невада», которая провела с ее помощью реконструкцию склада под стандарт класса «А». Точнее, проводит: внедрение системы началось с 2007 года и не закончено до сих пор. Как рассказал «ЗР» представитель «Невады» Вадим ПОЛИЩУК, основные проблемы, возникшие при внедрении системы, связаны с удаленностью Хабаровска.

- Мы выбрали не хабаровскую компанию, во-первых, потому что местные не имеют опыта внедрений. А во-вторых, мы обратились к известному поставщику, владеющему почти 40%-ной долей рынка подобных услуг. Но его офис располагается в Санкт-Петербурге. Конечно, они приехали к нам, мы показали помещения складов и рассказали, что хотим. Затем мы поехали к ним, продолжили сотрудничество. Но большие расстояния не позволяют поставщику регулярно присутствовать на объекте. В результате в формулировки некоторых заданий закралась неточность, что привело к неточностям в проектировании, которые приходилось устранять по ходу внедрения.

Вадим Полищук рассказал участникам конференции еще о нескольких проблемах, однако в разговоре с корреспондентом «ЗР» признал, что финансовый эффект от проекта уже есть:

- Вложения в программу окупились. Но хотелось бы большего. Видно, что система еще не вышла на проектную мощность, есть резервы, и от этого, как говорят, «руки чешутся» - хочется довести ее до максимальной эффективности.

Кстати, для небольших складов, где масштабные системы не окупить, в «Неваде» разработали свою систему оптимизации с помощью информационных технологий. В итоге, без капитальных вложений, за счет оптимизации учета и контроля, настройки процесса управления удается до 20% увеличить общую эффективность работы объекта. И в «Неваде» сейчас намерены приобретать радиотерминалы сбора данных с функцией обратной связи - они помогут еще повысить эффективность работы. А уж два больших новых склада, которые компания намерена строить в Хабаровске и во Владивостоке, будут создаваться с применением системы WMS.

По мнению Вадима Полищука, сегодня до 90% складской инфраструктуры Дальнего Востока – склады класса «В», переделанные из советских складов, из помещений автобаз, автомобильных ангаров, мастерских и т.д. Все они отличаются малой высотой, относительно небольшими размерами. Строительство новых складов очень затратно: в среднем, $1 тыс. за «квадрат». И ожидать заметного оживления на этом направлении не стоит, пока на Дальний Восток не придет крупный ритейл.

По замыслу организаторов, конференция логистиков должна стать ежегодной. Кроме того, в октябре в Хабаровске планируется провести круглый стол с участием логистических операторов.