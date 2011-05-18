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В гостеприимный город хочется вернуться
Ирина ХУДЯКОВА, президент Хабаровской краевой ассоциации отельеров:
- Увеличение объемов делового туризма, наблюдаемое в Хабаровске в последние годы, привело к значительному росту количества гостиниц. Однако в качественном плане многие из них еще далеки от международных стандартов.
Большая часть отелей края расположена в Хабаровске – деловом центре края и Дальнего Востока. Что касается цен на размещение, то они могут варьироваться от 500 до 20 тыс. рублей за номер в сутки. Но наибольшим спросом пользуются отели со средним ценовым диапазоном – 2,5-3,5 тыс. рублей. Отмечу, что 2008 год, в связи с финансовым кризисом, для местного гостиничного бизнеса был достаточно тяжелый. Но уже с начала 2009 года и по сегодняшний день число гостей постоянно растет. Так, загруженность отелей в среднем по городу составляет сегодня порядка 60-65%, и это очень хороший показатель.
Однако у такого положения дел есть и обратная сторона. Дело в том, что достаточно большое количество постояльцев лишает многих отельеров стимула к совершенствованию технократической и, самое главное, гуманитарной составляющих своих гостиниц. Иными словами, наиболее острая проблема многих хабаровских отелей – это качество подготовки персонала. К сожалению, в большинстве случаев владельцы гостиниц даже не понимают, насколько это значимо. В то же время для человека, приехавшего в Хабаровск по делам, очень важно ощутить гостеприимство чужого города. Поэтому высокое качество обслуживания и оснащения номеров должны быть в приоритете. Это, в свою очередь, смогло бы на российском уровне создать Хабаровску репутацию по-настоящему гостеприимного города – города, в который захочется вернуться...
На территории Хабаровского края уже несколько лет действует Ассоциация отельеров, вступление в которую дает местным гостиницам большой ряд преимуществ. Ассоциация позволяет владельцам отелей получать качественную консультационную и информационную поддержку. Здесь можно узнать обо всех новинках и стандартах, принимаемых в гостиничном бизнесе. Кроме того, мы регулярно проводим круглые столы с представителями УФМС, Роскомнадзора, МЧС и т.д. В частности, одной из последних актуальных тем для обсуждения стали правила поведения персонала и постояльцев гостиниц при угрозе террористического акта или стихийного бедствия. Чтобы в полной мере осознать значимость консультационной поддержки, достаточно привести один пример. Сравним две крупные и довольно старые хабаровские гостиницы. Обе они расположены в центре города, цены на размещение практически одинаковы и рассчитаны на массового потребителя. Но качество обслуживания и оснащение номеров разное. Дело в том, что в одну из них на начальном этапе был приглашен профессионал-консультант из-за рубежа, что и принесло свои плоды. Сегодня же, когда в Хабаровском крае действует ассоциация отельеров, получить подобную консультацию стало намного проще. Но проблема в том, что многие гостиницы, очевидно, просто не желают совершенствоваться и соответствовать международным стандартам качества. В настоящее время в ассоциацию входит лишь 15 отелей края.
Интересно, что владельцы подавляющего большинства хабаровских гостиниц – местные предприниматели, и лишь совсем небольшая их доля – из центра России. Что же касается международных гостиничных сетей, то они в Хабаровске отсутствуют полностью.
Знаю, что в связи с предстоящим саммитом во Владивостоке будут построены два отеля Hyatt, на 250 гостей каждый. В Хабаровске же некоторое время назад планировалось строительство отеля известной американской сети Mariott, но, увы, по финансовым соображениям проект так и остался проектом.
Пожалуй, единственным ключом к повышению качества обслуживания и технократической составляющей хабаровских отелей сегодня может стать открытие в городе ряда новых гостиниц. Это существенно усилит конкуренцию и заставит отели меняться в лучшую сторону. Но при этом крайне важно, чтобы подход к строительству новых гостиниц был серьезным, с привлечением консультационной поддержки грамотных специалистов.
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