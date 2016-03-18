Начались капитальные ремонты основного оборудования в филиале "Хабаровская генерация"

Первыми объектами стали турбоагрегат №3 и генератор №3 на Николаевской ТЭЦ, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Это первые капитальные ремонты основного оборудования в филиале «Хабаровская генерация», запланированные в 2016 году, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК».

На капитальный ремонт турбоагрегата планируется израсходовать 10,3 млн руб., на капитальный ремонт генератора – 2, 65 млн руб.

Работы будут выполняться порядными организациями АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» и АО «Хабаровская производственно-ремонтная компания», а также силами собственного персонала.

В период капитального ремонта турбоагрегата планируется провести контроль металла проточной части для продления срока его безопасной эксплуатации.

В период ремонта генератора планируется провести контроль металла бандажных колец.

Все работы по обоим объектам планируется завершить в июне 2016 года. Следующие этапы кампании начнутся на Майской ГРЭС и Хабаровской ТЭЦ-3 в апреле.

Досье "Золотого Рога": «Хабаровская генерация» – самый крупный филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания». Действует на территории Хабаровского края в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, поселке Майский. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. В филиал входят семь электростанций (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Майская ГРЭС, Николаевская ТЭЦ). Их общая установленная мощность: электрическая – 2231,3 МВт, тепловая – 6371,8 Гкал/час. Ежегодный объем выработки энергии: электрической – порядка 7 млрд 800,.9 млн кВтч; тепловой – порядка 10 млн 435,2 тыс. Гкал. Численность персонала – 3855 человек.