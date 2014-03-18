Аграрии Хабаровского края увеличивают площади посевов

Аграрии региона активно готовятся к предстоящему посевному сезону: по предварительным прогнозам, весенне-полевые работы могут начаться в крае в конце апреля. Посевные площади в Хабаровском крае в 2014 году увеличатся на 3,9% по сравнению с предыдущим годом.

В текущем году сельскохозяйственным предприятиям предстоит засеять 78,2 тыс. га, из которых 27 тыс. га будут отданы под кормовые, 20 тыс. га - под сою, на 20 тыс. га высадят картофель и овощи, еще 9 тыс. га засеют зерновыми культурами.

На поддержку сектора в этом году из бюджета Хабаровского края выделено 874,5 млн рублей, из федеральной казны направлено 175 млн рублей. С начала января аграрии получили более 120 млн рублей на подготовку к посевной. По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия края Нели РАССОХАТСКОЙ в феврале фермерам уже поступили первые партии семян зерновых, кукурузы и гороха. Пострадавшие от прошлогоднего наводнения хозяйства закупают посевной картофель.

К настоящему времени напрямую с поставщиками уже заключены договоры на завоз 20 тонн средств защиты растений, аграрии также планируют приобрести 4,2 тыс. тонн минеральных удобрений.

Во избежание непредвиденных убытков краевые власти призывают аграриев своевременно застраховать урожай. Сделать это с государственной помощью крестьяне могут страхуя не менее семи тысяч посевных гектаров - предпринимателям возместят до 50% страховых взносов. На эти цели в краевом бюджете в 2014 году предусмотрено более 3 млн рублей.

В свете прошлогоднего паводка актуальными остаются вопросы оздоровления сельскохозяйственных участков в пострадавших дальневосточных субъектах. Разрабатываемые подпрограммы, предполагающие восстановление плодородия почв и мелиорацию земель, могут войти в целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». По словам Нели Рассохатской, при участии специалистов Дальневосточного НИИ сельского хозяйства планируется создать модель внутреннего производства органических удобрений. До июля специалисты НИИ должны подготовить агрохимический анализ почв, пострадавших от наводнения. Применение органо-минеральных смесей должно выступить катализатором восстановления сельхозугодий - подпрограмма может быть реализована с 2014 по 2017 годы. Важным этапом работы станет паспортизация мелиоративных систем, на которую выделено 56 млн рублей.

Фермеры и хозяйства, планирующие вложить инвестиции в реконструкцию мелиоративных систем, могут рассчитывать на помощь федерального и краевого бюджетов. Согласно сообщению пресс-службы правительства региона, после защиты проекта можно будет получить до 70% средств на его реализацию. Государственные субсидии будут выделены на разработку проектно-сметной документации. Кроме того, мелиоративные земли будут предоставлены участникам рынка в долгосрочную аренду на 15 лет, также на период проведения на участках восстановительных работ предпринимателей могут освободить от арендных платежей.