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Хабаровский губернатор посоветовал "Амурметаллу" наладить выпуск проката для верфей в Приморье
ОАО "Амурметалл" (Комсомольск-на-Амуре, единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии) получит помощь в виде снижения налоговой нагрузки почти на 1 млрд рублей.
"Общий объем поддержки по налогам и сборам для завода, которую мы сейчас оказываем вместе с федеральными структурами, составит около 1 млрд рублей. В перспективе же предприятию необходимо искать новых заказчиков, учитывать конъюнктуру рынка, выпускать прокат, например, для судостроительных верфей, которые строятся в Приморье", - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ на совещании в ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре.
Пресс-служба губернатора пояснила, что, в частности, Хабаровская краевая дума приняла закон, позволяющий снизить на 2013-2014 гг. налог на имущество металлургических предприятий с 2,2% до 0,5%. Благодаря этому у предприятия высвободятся средства в размере около 300 млн рублей.
Во-вторых, внесены изменения в одно из постановлений правительства края, согласно которым для завода будет существенно снижен размер арендной платы за землю.
В-третьих, Федеральной службой по тарифам издан приказ, согласно которому завод не будет выплачивать штраф за перевозку лома черных металлов. Экономия для предприятия составит около 450 млн рублей.
Кроме того, в стадии решения поручения правительства РФ по предоставлению заводу кредита от "Внешэкономбанка".
В ноябре 2008 года ОАО "Амурметалл" приостановил работу сортопрокатного и листопрокатного цехов из-за снижения спроса на металлопродукцию.
ВЭБ в апреле 2010 года приобрел 100% долей компании Amurmetal Holding Limited, получив контроль над ООО "Группа "Амурметалл" (владеет 99,999972% уставного капитала ОАО "Амурметалл"), ООО "Сибирско-амурский металл", ОАО "Амурметалл", ООО "Сибирско-амурская сталь", ООО "Амурметалл-Литье", ООО "Амурметаллсервис", ООО "Амурметалл-Ресурс", ООО "Торговый дом Амурметалл", ООО "Совгавань-Втормет". Банк оценивал стоимость консолидированных активов на дату приобретения в 25,22 млрд рублей. Бывшие владельцы "Амурметалла" получили право на выкуп акций у ВЭБа.
Арбитражный суд Хабаровского края 30 августа 2012 года ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО "Амурметалл" сроком на 4,5 месяца.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог".
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