www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.98 р. 100 JPY: 58.74 р.
EUR: 76.5 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Крупнейший хлебопек в Хабаровском крае поднял цены

18 Февраля 2015, 11:30 | Хабаровск

ООО «Колос-Пром» подняло цены на несколько видов своей хлебной продукции в Хабаровском крае из-за удорожания муки, , пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Интерфакс - Дальний Восток».

«Мы подняли цены на три основных вида («Белый» - до 30,5 рублей, «Дарницкий» - до 29 рублей, «Кишиневский» - до 27,5 рублей) на 1 рубль - на 3,8%. Ржаные виды, в том числе «Бородинский» и «Московский», наценили на 4%», - уточнили на хлебозаводе.

Компания подчеркивает, что в прошлом году подняла расценки на свою продукцию на 9% при том, что продовольственная инфляция в РФ составила 15%. Последнее повышение пришлось на октябрь 2014 года, , пишет деловая газета "Золотой Рог".

Ранее гендиректор АО Михаил ЗУБАЩЕНКО заявил в интервью местному телеканалу, что в октябре поднимать надо было на 24%, поскольку мука в прошлом году подорожала в 1,6 раза. Тогда компания прислушалась к уговорам краевого правительства.

«Нас уговаривали: вот, улучшится, нефть поднимется к зиме, все стабилизируется. Короче, мы доигрались до того, что нам скоро муку будет не на что покупать. В крае не осталось ни одного мельничного мукомольного комбината. Запасов зерна в крае нет. Их не было последние пять лет по крайней мере - вся мука с колес. Впрок купить практически невозможно, потому что очень много зерна вывезено на экспорт - рекорд по экспорту. Плюс фермеры в ожидании того, что цены и дальше будут расти, прекратили продавать зерно мелькомбинатам - это я про Сибирь говорю»., - охарактеризовал ситуацию в отрасли глава компании.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: цены  хлеб  колос-пром 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru