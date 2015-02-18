Крупнейший хлебопек в Хабаровском крае поднял цены

ООО «Колос-Пром» подняло цены на несколько видов своей хлебной продукции в Хабаровском крае из-за удорожания муки, , пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Интерфакс - Дальний Восток».

«Мы подняли цены на три основных вида («Белый» - до 30,5 рублей, «Дарницкий» - до 29 рублей, «Кишиневский» - до 27,5 рублей) на 1 рубль - на 3,8%. Ржаные виды, в том числе «Бородинский» и «Московский», наценили на 4%», - уточнили на хлебозаводе.

Компания подчеркивает, что в прошлом году подняла расценки на свою продукцию на 9% при том, что продовольственная инфляция в РФ составила 15%. Последнее повышение пришлось на октябрь 2014 года, , пишет деловая газета "Золотой Рог".

Ранее гендиректор АО Михаил ЗУБАЩЕНКО заявил в интервью местному телеканалу, что в октябре поднимать надо было на 24%, поскольку мука в прошлом году подорожала в 1,6 раза. Тогда компания прислушалась к уговорам краевого правительства.

«Нас уговаривали: вот, улучшится, нефть поднимется к зиме, все стабилизируется. Короче, мы доигрались до того, что нам скоро муку будет не на что покупать. В крае не осталось ни одного мельничного мукомольного комбината. Запасов зерна в крае нет. Их не было последние пять лет по крайней мере - вся мука с колес. Впрок купить практически невозможно, потому что очень много зерна вывезено на экспорт - рекорд по экспорту. Плюс фермеры в ожидании того, что цены и дальше будут расти, прекратили продавать зерно мелькомбинатам - это я про Сибирь говорю»., - охарактеризовал ситуацию в отрасли глава компании.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.