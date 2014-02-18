Рыбопромышленники увеличат объем вылова тихоокеанской сельди в Хабаровском крае

Правительство Хабаровского края дало возможность вести добычу биоресурсов в лиманах и эстуариях рек Охотского района, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края.

Министерство сельского хозяйства РФ внесло изменения в ранее утвержденные объемы общего допустимого улова водных биоресурсов России на 2014 год. В частности, по инициативе правительства Хабаровского края и разрешению экологической экспертизы, рыбопромышленники получили возможность добывать сельдь в лиманах рек Охотского муниципального района Хабаровского края.

«На протяжении последних лет в Охотском районе складывается сложная ледовая обстановка. Из-за этого в период промысла прибрежной сельди предприятия не имели возможности выставлять ставные неводы и осваивать выделенные им объемы данного ресурса, которые ежегодно составляют около 20 тысяч тонн. Сегодня, благодаря проведенной работе, рыбопромышленники могут ставить неводы в устьях незамерзающих прибрежных рек», - рассказал председатель комитета рыбного хозяйства краевого минприроды Сергей РЯБЧЕНКО.