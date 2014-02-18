"Порт Ванино" возглавил бывший управляющий "Порта Посьет"

Совет директоров ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино», Хабаровский край) досрочно прекратил полномочия действующего генерального директора компании Олега ТКАЧЕВА и назначил с 13 февраля новым гендиректором Игоря ПРИЩЕПОВА.

Контракт с Игорем Прищеповым подписан сроком на 5 лет. Кроме того, совета директоров дал согласие на совмещение новым гендиректором должностей в органах управления других организаций.

Игорь Прищепов в 2008-2012 гг. занимал должность управляющего директора ОАО «Торговый порт Посьет» (Приморский край, входит в группу «Мечел») с 2008 по 2012 год.

Досье "Золотого Рога"

ОАО «Ванинский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. В 2012 году группа «Мечел» приобрела 55% уставного капитала (73,3% обыкновенных акций) компании через свою транспортную «дочку» ООО «Мечел-Транс», однако в январе 2013 году продала большую часть своей доли трем кипрским офшорам, оставив у себя порядка 1,5% голосующих акции. Затем доли акционеров еще несколько раз менялись, а некоторые сократили свою долю до нуля. Кто стоит за кипрскими компаниями, «Порт Ванино» не раскрывает.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.