Куда катится хабаровский "квадрат"

Деловая газета «Золотой Рог» выяснила, что стоимость жилья у соседей значительно ниже, чем во Владивостоке

Недвижимость традиционно рассматривается как «убежище» в кризисные годы. Именно в «квадратные метры» люди предпочитают вкладывать свои средства, чтобы они не обесценились. В том, какие тенденции наблюдались в Хабаровске на рынке жилья в 2016 году, разбирался корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог».

После кризиса 2014 года цены на рынке жилья в Хабаровске, как, впрочем, и во всех крупных российских городах, медленно поползли вверх и, по сути, замерли в 2015 году, лишь слегка сезонно повышаясь или снижаясь. Такая же примерно ситуация складывалась и в 2016 году. По мнению аналитиков, в 2016 году покупатели перестали жить иллюзиями того, что цены будут падать теми темпами, какие мы наблюдали в 2013-2014 годах. И это стало одной из причин некоторого оживления в сфере купли-продажи жилья.

Динамика на понижение

Если проследить тенденцию в ценовом диапазоне, то ситуация складывается следующая. Средняя цена за квадратный метр жилья в Хабаровске в конце 2016 года составляла более семидесяти с половиной тысяч рублей. Самые высокие цены традиционно в Центральном районе города (91 622 руб. за квадратный метр), а самые низкие замечены в Кировском (49 743 руб. за квадратный метр) и Краснофлотском (54 951 руб. за квадратный метр) районах. В Индустриальном (64 727 руб. за квадратный метр) и Железнодорожном (66 071 руб. за квадратный метр) наблюдается примерный паритет цен.

По мнению Егора ГРИГОРЬЕВА (агентство недвижимости Pride), цены на жилье в 2016 году по сравнению с 2015-м ненамного, но снизились. К примеру, если в прошлом году «двушку» в хабаровской «хрущевке» люди покупали за 3-3,5 млн рублей и в более-менее хорошем состоянии, то в текущем году такую квартиру можно было найти от 2,6 до 3 млн рублей.

- Зачастую продавцы, выставляя свои квартиры на продажу, устанавливали дисконт от 400 тыс. до 1 млн рублей, - рассказывает представитель агентства. - Понятно, что каждый собственник хочет продать свою квартиру максимально выгодно для себя, но нередко, изначально завысив цену, теряет время. В итоге продает жилье с большой скидкой для покупателя. Хотя если бы сразу поставил адекватную цену, то смог бы продать жилплощадь с выгодой для себя.

Если сравнить ситуацию на рынке жилья в краевой столице с начала года и в декабре, то она также неравнозначная. Традиционно в январе-феврале, а также в летние месяцы на рынке недвижимости наблюдалось снижение цен, в осенне-зимний период отмечался небольшой рост. Наибольшее увеличение стоимости жилья в преддверии зимы было отмечено у двухкомнатных квартир. В среднем к концу года квадратный метр в этом сегменте рынка города подорожал на 2,4%, а лидерами стали «двушки» новой планировки в центре города, где рост цен составил 4,8% со средним показателем 95,6 тыс. рублей за квадратный метр. Рекорд города по стоимости квадратного метра принадлежит двухкомнатной квартире на ул. Калинина общей площадью 68 квадратных метров с ценой 20,5 млн рублей.

В целом, отмечают аналитики, продавцы недвижимости стали активнее идти на снижение стоимости своих объектов, понимая реальную тенденцию рынка. Им хоть и не хочется этого делать, но приходится учитывать новые условия рынка, то есть снижать цены. Но делают это пока те, кто понимает ситуацию и кому нужно продать.

Несколько оживилась ситуация с продажей жилья ближе к концу года, после того, как банки начали понижать ставки. Ведь как бы то ни было, но факт остается фактом: 80-90% хабаровских заемщиков - ипотечники.

Дальнейшее снижение стоимости жилья притормозили стабилизация экономической ситуации в стране, а также невысокие темпы строительства в краевом центре. Отсутствие устойчивого спроса не давало ценам взлететь вверх.

В то же время, как подчеркивает директор департамента продаж Центра оценки и продажи недвижимости в Хабаровске Ирина ДУЩЕНКО, покупательная способность населения падает.

По ее словам, еще два-три года назад в новостройках Хабаровска, сданных под ключ, никогда не оставалось не реализованных в период строительства квартир, сейчас подобное происходит сплошь и рядом. Представитель центра также сообщила о снижении на 20-30% по сравнению с 2014 годом количества сделок.

Особенности рынка

Однако не все так грустно в седьмой столице на рынке жилья. Одна из главных тенденций уходящего года в этом сегменте недвижимости заключается в том, что покупатель, ранее вкладывавший деньги в новостройки, вернулся на вторичный рынок.

По мнению директора риелторской компании «Пентхауз» Надежды РУСАНОВОЙ, 2016 год стал эффективным по определению цены на квартиры на вторичном рынке жилья.

- Продолжительное время цена здесь держалась высокой в ожидании, что вот-вот кризис отступит, - считает Надежда Русанова, - но ситуация не менялась, и участники рынка стали самостоятельно регулировать ценовую политику.

Оказывали влияние и новые тенденции. Если раньше покупатель, используя ипотечные займы, не задумываясь, оплачивал изношенные квартиры, «хрущевки», «брежневки», у него было меньше требований к качеству жилья, то теперь в условиях недостатка денежной массы он стал более требователен к выбору недвижимости, да и продавец уменьшил свои амбиции. Повлияло на рынок жилья и то, что в 2016 году снизился отток людей из краевой столицы, соответственно уменьшилось и количество предложений для покупателей.

В течение года прослеживался еще ряд тенденций: чаще стали покупать недорогие квартиры, причем при условии, что продавец чуть ли не обязан уступать в цене, делать скидку. Естественно, это касается вторичного жилья, находящегося далеко от центра города.

При том, что цены на вторичном рынке оставались в 2016 году достаточно высокими, тем не менее Надежда Русанова считает это «удачным моментом, чтобы вкладывать в недвижимость: в долгосрочной перспективе это принесет неплохую прибыль».

Еще одна тенденция, которую также отмечают в риелторских компаниях, - в 2016 году собственник новостроек прочувствовал качество нового жилья.

- В то же время, - сетует Надежда Русанова, - немало информации из центра России о вложениях в развитие нашей территории, но практически мы являемся транзитом при переезде из северных районов Хабаровского края в южные районы России. И бизнес проехал мимо нас из центра страны в Приморский край, на Сахалин.

Основной ресурс

Основной ресурс на рынке приобретения жилья – привлечение ипотеки. Банки также ведут свою гибкую политику. Сегодня наиболее востребована ипотека с господдержкой. Такие банки, как Сбербанк, ВТБ24, снизили процентные ставки до уровня 2013 года и в конце 2016 года предлагали ипотеку под 11,5-12%.

- Тем не менее мы понимаем, - говорит Ирина Дущенко, - если банки идут на такие шаги, значит и с ипотечным кредитованием не все хорошо.

Есть еще немалый пласт потенциальных заемщиков – тех, кто снимает жилье. Раньше арендная плата значительно уступала ипотечным ежемесячным платежам, сегодня размеры практически сравнялись. Если такая тенденция продолжится и дальше, люди начнут понимать: смысл им отдавать 25-30 тыс. рублей за съем 2-комнатной квартиры чужому дяде, когда они могут отдавать те же деньги банку, но уже за свою жилплощадь?

По словам директора департамента, несмотря на сложную экономическую ситуацию, количество риелторов, возможно, уменьшилось, но число компаний – нет.

Застройщик с целью привлечения покупателей также проявляет активность. Предлагает, к примеру, 10-процентную скидку при покупке квартиры большой площади, если покупатель оплачивает наличными. Порой вместо этого предлагается подарочный эквивалент в виде сертификата на покупку мебели, стройматериалов и так далее.

Что ожидать в 2017 году?

Как отмечают эксперты в области недвижимости, в Хабаровске до конца года традиционно средние цены на квадратный метр сохраняют свой рост, и этот рост даже может по инерции перейти на январь. Во время длинных новогодних каникул никто не занимается делами, и цены, установленные в прайс-листах риелторских компаний, остаются как минимум до середины января неизменными. В последующие месяцы рынок начинает снижаться, но не равномерно, а с подскоком цен в один из весенних месяцев. Летом, как правило, наблюдается стагнация цен, а осенью рост возобновляется. Это общая картина, а величина этих изменений определяется рядом факторов.

На рост рынка влияет, во-первых, сокращение объема предложения на рынке жилья. За год (декабрь к декабрю) в городе количество предложений квартир на продажу сократилось на 64%. Во-вторых, на рост рынка влияет улучшение общей экономической ситуации в стране, снижение темпов инфляции, повышение реальных доходов населения, рост покупательной способности населения и, как следствие, рост спроса на жилье. И, наконец, третья причина, способная повлиять на рост цен, возможный уход с хабаровского строительного рынка крупного застройщика, на которого приходилось до 40% нового жилищного строительства. Это может повлечь сокращение объема ввода в строй новых домов в городе и снижение предложения на рынке жилья.

Конечным итогом развития рынка жилья в Хабаровске в 2017 году, считают аналитики на рынке недвижимости, скорее всего, станет небольшой рост, но он не превысит 5%.

По мнению Егора Григорьева, ситуация в следующем году вряд ли улучшится.

- В 2017 году хочется верить, что спад на рынке недвижимости наконец-то пройдет, и покупательная способность увеличится. Но такое вряд ли случится, поскольку денег у народа все меньше и меньше.

Вера КАЛИНИНА.