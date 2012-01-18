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Хабаровский аэропорт прошел международный техаудит
18 Января 2012, 12:52 | Хабаровск
Хабаровский аэропорт успешно прошел проверку Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) на соответствие обслуживания самолетов международным стандартам, сообщила пресс-служба аэропорта. Эта проверка аудитором EASA по летной годности была проведена в декабре 2011-го.
А впервые сертификат этой организации по техобслуживанию самолетов семейства Airbus А-320 был получен в апреле 2010 г. В сентябре 2011 г. служба расширила свой рейтинг и получила допуск к обслуживанию самолетов Boeing В-757. Сегодня аэропорт Хабаровск является единственным среди аэропортов России, обладающим подобным сертификатом.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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