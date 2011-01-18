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Ипотека для жителей станции
Приобретение жилья в собственность через ипотечное кредитование с получением корпоративной поддержки признали самым эффективным решением проблемы в ДВЖД. Решением Центральной жилищной комиссии ОАО «РЖД» 2,6 млн руб. выделено для поддержания малообеспеченных категорий работников, состоящих на учете для оказания корпоративной поддержки. Помимо этого, 61 работнику предоставлены безвозмездные субсидии в общей сумме 20,3 млн руб. для частичного погашения задолженности по ипотечным кредитам в связи с рождением детей.
Для привлечения и закрепления квалифицированных кадров на линейных станциях в рамках программы «Строительство технологического жилья» построено 11 малоквартирных жилых домов модульного типа общей площадью 1,4 тыс. кв. метров на станциях Вяземская, Селихин и других. На вторичном рынке жилья для работников дороги приобретено 30 квартир, в том числе на станциях Амгунь, Бикин, Хани, Верхнезейск.
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