Развивая рынок труда

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод Нефтяной компании «Альянс» по результатам Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2010 году занял второе место в номинации «За развитие рынка труда». Право участвовать в федеральном этапе конкурса Хабаровский НПЗ получил после победы в краевом.

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года с целью привлечения общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций и демонстрации конкретных примеров решения социальных задач. Как сообщает пресс-служба завода, всего на федеральный этап конкурса поступило 296 заявок от 60 регионов России.