Охота на монополистов

Основным полем деятельности в 2010 г. для хабаровских «антимонополистов» стали нарушения федерального закона «О защите конкуренции», а именно его 10-й статьи, устанавливающей запрет на злоупотребление доминирующим положением на рынке. Так, «улов» в этой сфере Хабаровского УФАС России составил 31 завершенное дело и более 50 млн рублей выплаченного административного штрафа.

- Периодически к нам поступают жалобы на то, что в каком-либо магазине подорожал тот или иной товар, однако потребители должны понимать, что нарушениями антимонопольного законодательства являются лишь те случаи, когда цены на определенный товар согласованно повышаются несколькими участниками рынка, - отмечает заместитель руководителя, начальник отдела антимонопольного контроля Хабаровского УФАС России Николай КОСТРОМЕЕВ. - В частности, в прошлом году факт подобных согласованных действий, заместивших собой конкурентную борьбу, был установлен в отношении ряда оптовых поставщиков, которые необоснованно завышали цены на поваренную соль.

Среди наиболее интересных и значимых дел, связанных с 10 и 11 статьями закона «О защите конкуренции» и завершенных в 2010 году, можно также отметить факт согласованных действий по установлению и поддержанию неоправданно высоких цен на услуги ряда автошкол в г. Комсомольск-на-Амуре, где стоимость обучения водителей транспортных средства категории «B» составляла порядка 30 тыс. рублей.

- Не менее интересное дело было связано с ОАО «Корфовский каменный карьер», создавшим дискриминационные условия в сфере продажи гранитного щебня, - говорит Николай Костромеев. - Иными словами, различным заказчикам данный товар предоставлялся по разным ценам.

В 2010 году также было завершено дело в отношении незаконных действий Дальневосточной железной дороги филиала ОАО «РЖД», которые выражались запретом на выдачу грузов заказчику без предварительной их перегрузки в российские вагоны. Данный запрет выражался как в фактических действиях ДВЖД, так и в издании телеграммы «О запрете выдачи грузов на станции Гродеково из вагонов китайской стороны в автомобильный транспорт».

- В результате анализа международных и российских нормативных актов подобные запреты были признаны необоснованными и противоречащими антимонопольному законодательству, - отметил Николай Костромеев.

Еще одним весьма крупным делом, работа над которым в прошлом году дала первые положительные результаты, стало доказательство незаконных действий со стороны ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ» в лице филиала «Аэронавигация Дальнего Востока», который взимал дополнительную плату (сверх установленных ставок сборов) за оказание услуг аэронавигационного обслуживания. Важно, что данное дело, вероятно, только начинается - краевое УФАС выиграло только первую судебную инстанцию. Однако, считая решение Арбитражного суда Хабаровского края незаконным, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в свою очередь, подала апелляционную жалобу, рассмотрение которой состоится в январе 2011 года.

- Важно отметить, что в последнее время нарушений в сфере антимонопольного законодательства становится меньше - это связано, прежде всего, с многократным увеличением административных штрафов, - говорит Николай Костромеев. - Но при этом некоторые категории нарушений стали более скрытыми, их намного сложнее выявлять. По результатам 2010 года было очевидно, что наиболее крупные штрафы выплачивались монополистами, которые осуществляют свою деятельность в сфере энергетики. Важно, что результативность нашей работы напрямую зависит сегодня от количества поступающих жалоб, ведь, согласно закону, мы не имеем права осуществлять проверки в отсутствие оснований, одним из которых является правильно оформленное письменное обращение от физических или юридических лиц.