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Филиал «Ингосстраха» в Хабаровске возглавил Дмитрий Елизаров
17 Декабря 2011, 17:51 | Хабаровск
В новой должности он будет заниматься вопросами стратегического развития хабаровского филиала, сообщает страховщик.
Дмитрий Елизаров родился в феврале 1972 г. в Хабаровске. В 1994 г. окончил Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «финансы и кредит». До прихода в «Ингосстрах» в течение 15 лет работал в Дальневосточном банке Сбербанка России (Хабаровск).
С 2001 г. по 2008 г. занимал должность начальника отдела ценных бумаг, затем директора управления продаж и обслуживания корпоративных клиентов и малого бизнеса.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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