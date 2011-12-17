Филиал «Ингосстраха» в Хабаровске возглавил Дмитрий Елизаров

В новой должности он будет заниматься вопросами стратегического развития хабаровского филиала, сообщает страховщик.

Дмитрий Елизаров родился в феврале 1972 г. в Хабаровске. В 1994 г. окончил Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «финансы и кредит». До прихода в «Ингосстрах» в течение 15 лет работал в Дальневосточном банке Сбербанка России (Хабаровск).

С 2001 г. по 2008 г. занимал должность начальника отдела ценных бумаг, затем директора управления продаж и обслуживания корпоративных клиентов и малого бизнеса.