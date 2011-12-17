Дать газу деревне

Строительство магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» завершается в сентябре 2011 года. И хотя газификация населенных пунктов, рядом с территориями которых проходит магистральная труба, по-прежнему остается довольно далекой перспективой, правительство Хабаровского края готово оказывать муниципалитетам существенную финансовую поддержку в деле строительства газораспределительной инфраструктуры.

Прежде всего стоит напомнить, как распределены «роли» между участниками этого масштабного проекта. В первую очередь, ОАО «Газпром» на свои средства строит магистральный газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», а также отводы, которые соединят магистраль с газораспределительными станциями (ГРС). Затем в работу включается дочернее предприятие ОАО «Газпром газораспределение», задача которого – построить межпоселковые газопроводы от ГРС до населенных пунктов. Что же касается внутрипоселковых газопроводов, то их строительство, согласно Федеральному закону №131-ФЗ, входит в обязанности муниципальных образований.

– Однако важно понимать, что в Хабаровском крае есть территории, которые не обладают большими бюджетами и не могут полностью профинансировать строительство газораспределительной инфраструктуры в населенных пунктах, – рассказал «ДК» заместитель генерального директора по перспективному развитию газификации и организации производства ОАО «Хабаровсккрайгаз» Александр РЫНДИН. – Крупные налогообразующие предприятия сосредоточены в Хабаровске и Комсомольске, и средства на ту же газификацию выделяются здесь в достаточном количестве. В муниципальных районах главным источником дохода является налог на землю, но этих денег недостаточно, чтобы заниматься таким серьезным вопросом, как газификация. Могу сказать, что газификация края природным газом только набирает обороты, это очень тяжелый процесс.

В качестве примера достаточно привести поселок Де-Кастри Ульчского района. На сегодняшний день газ подается здесь только в 33 дома из 1400, что является довольно хорошим показателем по сравнению с другими населенными пунктами… Впрочем, как отмечает Александр Рындин, проблема газификации актуальна сегодня для всей страны. Природным газом пользуется только 47% городского и 25% сельского населения России, и такая ситуация считается благоприятной. Однако Дальний Восток по этим показателям очень сильно отстает от центральной части РФ.

Тем не менее целый ряд значимых для региона объектов газификации будет сдан в эксплуатацию уже в этом году. Прежде всего, это межпоселковый газопровод от ГРС Николаевск-на-Амуре до котельной аэропорта г. Николаевск-на-Амуре и до с. Красное Николаевского муниципального района. Также пойдет газ по газопроводу от ГРС п. Солнечный до п. Горный Солнечного района. Будут построены межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы к с. Осиновая Речка Хабаровского района и от с. Ильинка до котельной ОАО «Дальхимфарм» г. Хабаровска. Кроме того, будет проведен газопровод до Хабаровского НПЗ.

Перед главами муниципалитетов поставлены четкие сроки, в которые они должны уложить строительство внутрипоселковых газопроводов. Эти сроки определены планом синхронизации, по которому работает ОАО «Газпром». На сегодняшний день он охватывает период с 2010-го по 2014 г., а предполагаемый объем инвестиций превышает 3,7 трлн рублей. Однако за эти 4 года, по оценкам экспертов, будет газифицировано менее половины населенных пунктов Хабаровского края. Далее будет создан новый план, до 2018 года… Важно, что в плане синхронизации четко указано, в каком году и на каком участке должны быть построены газопроводы-отводы и ГРС. При этом в самих населенных пунктах к моменту окончания строительства уже должна быть создана вся необходимая инфраструктура, позволяющая доводить газ до населения.

– В связи с этим для создания региональной программы газификации на 2012-2014 годы ОАО «Хабаровсккрайгаз» направил запросы главам муниципальных районов, чтобы они в письменном виде обозначили свои возможности по финансированию, – говорит Александр Рындин. – Из полученных ответов видно, что муниципалитеты на каждый год намечают для этой цели определенные суммы из своих бюджетов. Хотя, конечно, этих средств недостаточно. Муниципальные районы нуждаются в дополнительных источниках финансирования.

При этом, как отмечает первый заместитель председателя комитета по развитию топливно-энергетического комплекса правительства Хабаровского края Владимир ВЫРОДОВ, газификация населенных пунктов требует в 10 раз больше денег, чем могут выделить муниципалитеты, поэтому средства из краевого бюджета «будут привлекаться в любом случае».

– Федеральный закон 131-ФЗ позволяет муниципальным образованиям создавать ведомственные целевые программы на развитие газификации и, таким образом, привлекать средства из краевого бюджета. Правительство Хабаровского края готово к софинансированию столь важного для региона проекта, – говорит Владимир Выродов.

Еще одним источником софинансирования являются спецнадбавки к тарифам на транспортировку газа для промышленных потребителей. Данные средства получает ОАО «Хабаровсккрайгаз» и может тратить только на нужды развития газификации. Причем, как отмечает Александр Рындин, эти деньги могут получить только те муниципалитеты, которые и сами выделяют какие-то суммы, а не рассчитывают полностью на инвестиции извне. В некоторые населенные пункты «Хабаровсккрайгаз» направляет сегодня и собственные средства. Кроме того, источниками софинансирования могут стать Пенсионный фонд и Министерство сельского хозяйства.

– На практике, к сожалению, далеко не все муниципальные власти могут воспользоваться этими дополнительными средствами – прежде всего, из-за отсутствия соответствующего опыта, – считает Александр Рындин. – Для таких городов, как Хабаровск и Комсомольск, разработка ведомственных целевых программ является довольно привычным делом. Во многих других муниципалитетах с таким серьезным вопросом как газификация сталкиваются впервые. В сельской местности совсем другая жизнь, свои проблемы… Чего стоит недавнее наводнение в Солнечном районе... Как здесь можно думать о газификации?

Пожалуй, особого внимания заслуживает также проект по строительству завода по сжижению природного газа в Николаевске-на-Амуре, который позволил бы довести газ до города, а далее автотранспортом развозить сжиженный газ по северным районам края. По словам Александра Рындина, возможность такого строительства в настоящее время изучается специалистами, при этом экономическая выгода данного проекта признается на всех уровнях.

– Но, чтобы создать такой завод, требуются очень значительные финансовые вложения. Краевой бюджет их выделить, наверное, не сможет, поэтому надежда только на инвестиции «Газпрома», – говорит Александр Рындин. – В то же время к данному проекту я отношусь с долей осторожности. Хабаровский край не настолько развит экономически, чтобы принять в свое ведение такой объект. А чтобы развозить сжиженный газ в населенные пункты, нужны хорошие дороги, ведь газ – груз опасный. Но о качественных дорогах на севере края говорить сегодня, увы, не приходится. Кроме того, в России сжиженный природный газ пока широко не используется, и идея о том, что начать нужно с Дальнего Востока, вызывает у меня определенные сомнения.