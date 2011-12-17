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Газпром направит на газификацию Хабаровского края миллиард
17 Декабря 2011, 18:06 | Хабаровск
Концерн «Газпром» намерен в 2011 году инвестировать в развитие газификации Хабаровского края 1 млрд рублей. Средства будут направлены на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию пяти межпоселковых газопроводов общей протяженностью 39 км, а также проектирование двух газопроводов-отводов и комплекса по сжижению газа в районе распределительной станции г. Николаевск-на-Амуре.
Ход реализации соглашения о сотрудничестве между «Газпромом» и правительством Хабаровского края, а также договора о газификации рассмотрен на рабочей встрече председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и губернатора - председателя правительства Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА.
Автор: По сообщениям информагентств
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