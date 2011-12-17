Газпром направит на газификацию Хабаровского края миллиард

Концерн «Газпром» намерен в 2011 году инвестировать в развитие газификации Хабаровского края 1 млрд рублей. Средства будут направлены на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию пяти межпоселковых газопроводов общей протяженностью 39 км, а также проектирование двух газопроводов-отводов и комплекса по сжижению газа в районе распределительной станции г. Николаевск-на-Амуре.

Ход реализации соглашения о сотрудничестве между «Газпромом» и правительством Хабаровского края, а также договора о газификации рассмотрен на рабочей встрече председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и губернатора - председателя правительства Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА.