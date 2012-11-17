Австралийские буренки добавят Хабаровскому краю молока

В 2012 году сельхозхозяйства Хабаровского края приобрели 1710 голов племенного молодняка из Австралии - коров голштинской и герефордской породы.



Первые призваны повысить надои молока - голштины являются одними из общемировых лидеров по молочной продуктивности. За лактационный период каждая особь может давать до 8-9 тыс. килограмм молока. А быки герефордской породы должны усилить мясное направление.

Животноводы ООО «Сергеевское» закупили 148 особей голштинской породы. В ООО «Колос» приобрели 147 быков-герефордов. По данным пресс-центра правительства края, региональные власти считают австралийских коров наиболее продуктивными. И не зря их выбирают руководители хозяйств, сами решающие, каких коров закупать, участвующие в селекции с поставщиками. Коровы, которых ранее брали из Иркутской области, показывают не столь высокие результаты.