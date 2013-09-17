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Китайцы готовы вложить $150 млн в ПОЭЗ "Советская Гавань"

17 Сентября 2013, 15:33 | Хабаровск

Группа компаний из китайской провинции Ляонин готова вложить $150 млн в создание портовой особой экономической зоны «Советская Гавань» в Хабаровском крае и управление ею. Об этом «РИА Новости» сообщил источник, близкий к Ассоциации китайско-российского сотрудничества провинции Ляонин.

Китайские предприниматели предлагают, чтобы зоной управляла совместная компания «Советская Гавань», где российской стороне принадлежало бы 75%, китайской - 25%. После регистрации СП предполагается подписание взаимовыгодного договора, по условиям которого российская сторона сможет поручить инвестиционно-управляющей компании взять на себя планирование, проектирование, строительство и управление ПОЭЗ сроком до 49 лет.

В особой зоне предлагается построить причальный фронт, припортовый парк, логистический центр и создать свободную торговую зону на участке площадью 12 кв. км с возможностью расширения. На первом этапе проект потребует около $600 млн инвестиций, подсчитали предприниматели из КНР, базируясь на китайских ценах. В ПОЭЗ они предлагают построить 15-20 специализированных причалов по перевалке угля, зерна, леса, руды, нефтепродуктов, контейнеров с общим объемом перевалки более 50 млн тонн грузов в год. На первом этапе планируется построить два причала по 50-100 тыс. тонн (один угольный и один для универсальных грузов). В припортовом парке будут размещены предприятия по судостроению, судоремонту, переработке морепродуктов, леса и углехимической промышленности. С китайской стороны предлагается незамедлительно создать подготовительную группу и уже в сентябре провести ее первое заседание.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: РИА Новости
Теги: инвестиции  морские порты  логистика  международное сотрудничество  проекты  транспорт  экономика  китай 



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