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Китайцы готовы вложить $150 млн в ПОЭЗ "Советская Гавань"
Китайские предприниматели предлагают, чтобы зоной управляла совместная компания «Советская Гавань», где российской стороне принадлежало бы 75%, китайской - 25%. После регистрации СП предполагается подписание взаимовыгодного договора, по условиям которого российская сторона сможет поручить инвестиционно-управляющей компании взять на себя планирование, проектирование, строительство и управление ПОЭЗ сроком до 49 лет.
В особой зоне предлагается построить причальный фронт, припортовый парк, логистический центр и создать свободную торговую зону на участке площадью 12 кв. км с возможностью расширения. На первом этапе проект потребует около $600 млн инвестиций, подсчитали предприниматели из КНР, базируясь на китайских ценах. В ПОЭЗ они предлагают построить 15-20 специализированных причалов по перевалке угля, зерна, леса, руды, нефтепродуктов, контейнеров с общим объемом перевалки более 50 млн тонн грузов в год. На первом этапе планируется построить два причала по 50-100 тыс. тонн (один угольный и один для универсальных грузов). В припортовом парке будут размещены предприятия по судостроению, судоремонту, переработке морепродуктов, леса и углехимической промышленности. С китайской стороны предлагается незамедлительно создать подготовительную группу и уже в сентябре провести ее первое заседание.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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