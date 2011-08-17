Хабаровчан обеспечат чистой водой из крана

Строительство Тунгусского водозабора, первый пусковой комплекс которого будет сдан в эксплуатацию уже в 4-м квартале 2011 года, обеспечит хабаровчан гораздо более чистой водой, чем та, что поступает сегодня из многострадального Амура.



О том, как это может отразиться на местном рынке очищенной бутилированной воды, «ЗР» рассказала генеральный директор ЗАО «Фоксэль» Наталия СОЛОДОВА.

- Компания «Фоксэль» уже 15 лет занимается доставкой очищенной воды в хабаровские квартиры и офисы. Расскажите, как за эти годы менялась динамика спроса на вашу продукцию, и как в целом развивался данный сегмент рынка?

- Со дня своего основания в 1996 году и на протяжении нескольких последующих лет мы были единственной хабаровской компанией, работающей на этом направлении. Затем, в 2005 году, стали появляться первые конкуренты. Сегодня число организаций, официально занимающихся доставкой очищенной воды в пластиковых емкостях 11 или 19 литров, достигло десятка. Однако есть и нелегалы, кто в 50-литровых бочках реализует воду более дешевую, но весьма сомнительного качества. В целом могу сказать, что данный рынок сегодня вполне насыщен, и новым игрокам зайти на него было бы очень непросто. При этом с гораздо более жесткой конкуренцией компании сталкиваются в мелкорозничном сегменте, т.к. на прилавках крупных хабаровских магазинов сегодня представлена продукция около 25 производителей - как местных, так и из других регионов и стран.

Что касается динамики спроса, то до 2007 года наша клиентская база ежегодно возрастала на 20-30%, и мы едва успевали этот спрос удовлетворять. Довольно тяжелыми были кризисные 2008 и 2009 годы, когда многие наши клиенты включали очищенную питьевую воду в список потребностей, на которых можно сэкономить. Сегодня же, после кризиса, мы вновь наблюдаем пусть небольшой, на несколько процентов, но все же прирост.

- Несколько лет назад большую популярность приобрели водоочистительные фильтры, монтируемые в трубопровод квартиры. В какой степени они повлияли на востребованность воды в бутылках?

- Прежде всего, здесь важно понимать, что фильтрация и промышленная очистка - совершенно разные вещи. Возможности бытового фильтра очень ограничены, даже если регулярно менять картридж. Он дочищает водопроводную воду, но свободно пропускает, например, вирусы гепатита A и менингита, поэтому ее все равно необходимо кипятить перед питьем. Кроме того, те бактерии, которые месяцами накапливает фильтр, размножаются на выходе из фильтра в теплых условиях. В таких случаях фильтрованная вода является еще более опасной, чем нефильтрованная. Таким образом, бытовой фильтр не дает воду, пригодную для питья в сыром виде, и большинство людей это понимают. Согласно нашей статистике, только в 22% случаев причиной отказа от наших услуг становится установка фильтра. Есть клиенты, которые возвращаются к нам после приобретения фильтра, объясняя это тем, что хлопотно менять картриджи.

Промышленная очистка воды - совсем другое дело. Во-первых, изначально используется вода, добытая из артезианских скважин, а во-вторых, она проходит сложную многоуровневую очистку, важнейший этап которой - озонирование. Отмечу, что он требует от производителей очень серьезных финансовых вложений и никем из хабаровских поставщиков, кроме нас, до сих пор не применяется. В то же время именно озонирование на мировом уровне признано самым эффективным способом полного обеззараживания воды. Также благодаря озону вода обогащается кислородом. Фильтр на это не способен.

- На ваш взгляд, сократится ли спрос на очищенную бутилированную воду, когда по хабаровскому водопроводу потечет вода из Тунгусского месторождения?

- В этом-то весь подвох. Чистая вода из подземных скважин потечет по старому хабаровскому водопроводу. Доходя до квартиры, она уже не будет пригодна для питья в сыром виде. Похожая ситуация, кстати, наблюдается в Харбине: местный водоканал обеспечил город водой из горных озер, но из-за старого водопровода пить ее без кипячения не рекомендуется. Следовательно, чтобы освоение Тунгусского водохранилища серьезно сократило спрос на бутилированную воду, в городе необходимо прежде заменить всю водопроводную сеть...

- Практически все местные производители позиционируют свою воду как добытую из артезианских скважин, а значит, качественную. Но на выходе продукция каждой компании может существенно различаться по вкусовым качествам. От чего это зависит, и можно ли, оценивая вкус, судить о качестве воды?

- Большинство региональных поставщиков берут воду из одних и тех же артезианских скважин в районе п. Корфовский Хабаровского края. Но способы очистки воды у каждого производителя могут быть разные - отсюда и разница во вкусовых ощущениях. Но вкус - понятие субъективное, и он еще не позволяет судить о качестве. Показатели качества оцениваются только в лабораторных условиях. При этом отмечу, что весь «водный» рынок подвергается тщательному контролю со стороны Санэпиднадзора, и любые нарушения привели бы к очень серьезным последствиям для компании-штрафника.

- Насколько широко представлена продукция ЗАО «Фоксэль» на рынках других регионов? Осваивает ли компания международные рынки?

- Помимо Хабаровска, доставка нашей воды осуществляется также в Приморский край, Амурскую область, Комсомольск-на-Амуре и Биробиджан. Мелкая расфасовка распространена по всему Дальнему Востоку. Кроме того, три года назад мы вышли на рынок Китая. Нашу воду в емкостях 0,6 и 1,5 литра можно приобрести в крупных супермаркетах Пекина и Даляня. В Китае производителей бутилированной воды гораздо больше, чем в России, но и численность населения намного выше, что дает возможность и нам занять здесь определенную долю рынка. Впрочем, данное направление находится только в стадии развития, и в настоящее время мы сосредоточены, прежде всего, на удовлетворении потребностей местного рынка.