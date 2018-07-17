На Хабаровском НПЗ учились бороться с ЧС

На предприятии, входящем в Группу ННК, прошли тактико-специальные учения

В июне в АО «ННК-Хабаровский НПЗ» прошли тактико-специальные учения с нештатными формированиями гражданской обороны Хабаровского НПЗ. Темой занятий стала «Ликвидация аварии на установке №2 цеха №8». За специфическим названием скрываются крайне важные объекты, от работы которых зависит все масштабное производство.

















Учения проводились в целях практической отработки вопросов взаимодействия при ликвидации аварии на объекте, совершенствования профессиональной подготовки штатных и нештатных формирований завода при выполнении обязанностей в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайной ситуации.

В тренировке было задействовано 14 единиц спецтехники и 85 сотрудников завода, а также гарнизон пожарной охраны г. Хабаровска. В качестве наблюдателей на учениях присутствовали представители Главного Управления МЧС по Хабаровскому краю, Дальневосточного управления Ростехнадзора, Комитета Правительства Хабаровского края по гражданской защите, Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Хабаровска.

Проведенные учения получили положительную оценку со стороны наблюдателей.

Безопасная эксплуатация оборудования и постоянное совершенствование уровня профессиональной подготовки сотрудников являются безусловными приоритетами Группы ННК.