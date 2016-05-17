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Музей энергетики АО "ДГК" победил в седьмом смотре-конкурсе Хабаровска "Лучший хранитель истории"
Музей Дальневосточной генерирующей компании признали лучшим в седьмом смотре-конкурсе Хабаровска «Лучший хранитель истории» в номинации «Музеи органов местного самоуправления, организаций, учреждений и предприятий», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В этом году конкурс музеев посвятили истории развития местного самоуправления. Выставка «Энергетики в городском самоуправлении г. Хабаровска», организованная в Музее АО «ДГК», стала главным мотивом положительного решения конкурсной комиссии. Материалы экспозиции убедительно показывают, насколько весомым был и остается вклад энергетиков в городскую жизнь. На протяжении столетия они не только обеспечивали производство и сбыт тепла и света, но и развивали городскую инфраструктуру, широко участвовали в общественных событиях, занимались благоустройством и социальными проектами, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» .
- Энергетика помогала развивать городское строительство, - рассказывает основатель и руководитель музея, ветеран отрасли Виктор Божедомов. - В 1980-е годы для работников Хабаровской ТЭЦ-3 возвели целый поселок - Березовку. Рядом с Хабаровской ТЭЦ-1 выросли жилые дома, детский сад и ясли, Дом культуры, даже стадион «Энергетик».
ОАО «Хабаровскэнерго» (ныне АО «ДГК») на протяжении многих лет опекало детский сад в Центральном районе, школу №12, Индустриальный техникум, профтехучилище №30. Предприятие поддерживало большой спорт, будучи попечителем футбольного клуба «СКА-Энергия» и спонсором хоккейного клуба «Амур».
Немало энергетиков внесли личный вклад в историю города. Ветеран и выдающийся представитель отрасли Леонид Ульянович Соболенко избран почетным гражданином г. Хабаровска. В настоящее время директор филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» Владимир Лариков – депутат Законодательной Думы Хабаровского края.
На мнение конкурсной комиссии повлияла не только тематическая выставка, но и общий уровень музея - он единодушно признан отлично оснащенным, уместно использующим современные технологии. Члены комиссии отметили изобилие и разнообразие экспонатов, научный подход к формированию экспозиций. Высокий уровень музея позволяет проводить интересные экскурсии по истории региональной энергетики для школьников и студентов города.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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