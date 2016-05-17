www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Знай наших!
Распечатать

Музей энергетики АО "ДГК" победил в седьмом смотре-конкурсе Хабаровска "Лучший хранитель истории"

17 Мая 2016, 13:48 | Хабаровск

Музей Дальневосточной генерирующей компании признали лучшим в седьмом смотре-конкурсе Хабаровска «Лучший хранитель истории» в номинации «Музеи органов местного самоуправления, организаций, учреждений и предприятий», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В этом году конкурс музеев посвятили истории развития местного самоуправления. Выставка «Энергетики в городском самоуправлении г. Хабаровска», организованная в Музее АО «ДГК», стала главным мотивом положительного решения конкурсной комиссии. Материалы экспозиции убедительно показывают, насколько весомым был и остается вклад энергетиков в городскую жизнь. На протяжении столетия они не только обеспечивали производство и сбыт тепла и света, но и развивали городскую инфраструктуру, широко участвовали в общественных событиях, занимались благоустройством и социальными проектами, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» .      

  - Энергетика помогала развивать городское строительство, - рассказывает основатель и руководитель музея, ветеран отрасли Виктор Божедомов. - В 1980-е годы для работников Хабаровской ТЭЦ-3 возвели целый поселок - Березовку. Рядом с Хабаровской ТЭЦ-1 выросли жилые дома, детский сад и ясли, Дом культуры, даже стадион «Энергетик».

ОАО «Хабаровскэнерго» (ныне АО «ДГК») на протяжении многих лет опекало детский сад в Центральном районе, школу №12, Индустриальный техникум, профтехучилище №30. Предприятие поддерживало большой спорт, будучи попечителем футбольного клуба «СКА-Энергия» и  спонсором хоккейного клуба «Амур».

Немало энергетиков внесли личный вклад в историю города. Ветеран и выдающийся представитель отрасли Леонид Ульянович Соболенко избран почетным гражданином г. Хабаровска. В настоящее время директор филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК» Владимир Лариков – депутат Законодательной Думы Хабаровского края.

На мнение конкурсной комиссии повлияла не только тематическая выставка, но и общий уровень музея - он единодушно признан отлично оснащенным, уместно использующим современные технологии. Члены комиссии отметили изобилие и  разнообразие экспонатов, научный подход к формированию экспозиций. Высокий уровень музея позволяет проводить интересные экскурсии по истории региональной энергетики для школьников и студентов города.   

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ДГК  музей 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru