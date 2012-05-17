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Дороги на Жаохэ и Фуюань открыты
С 12 мая 2012 года начал работу речной пункт пропуска «Хабаровск», признанный готовым к осуществлению международных сообщений. План оформления судов, работающих на линии Хабаровск – Фуюань – Хабаровск на отход и приход в порту Хабаровск, рассмотрен на координационном совете пункта пропуска и направлен на согласование китайской стороне.
С 14 мая начал свою работу смешанный пункт пропуска «Покровка», расположенный в Бикинском районе Хабаровского края. Как сообщили «ЗР» в Дальневосточном территориальном управлении Росграницы, дата начала работы пункта пропуска определена по решению координационного совета пункта пропуска и согласована с китайской стороной. В период навигации, до 7 ноября 2012 года, через сопредельные пункты пропуска Покровка – Жаохэ будут осуществляться перевозки пассажиров в международном сообщении по регулярному автобусному маршруту Лучегорск (РФ) – Жаохэ (КНР).
«Золотой Рог».
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