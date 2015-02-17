"Ростелеком", несмотря на кризис, продолжит бороться против "цифрового неравенства"

Цифровое неравенство начали устранять с Хабаровского края

ОАО «Ростелеком» активизировало работы в рамках проекта по устранению так называемого «цифрового неравенства», пишет деловая газета "Золотой Рог". В рамках программы в России будет проложено более 200 тыс. километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 13 тыс. населенных пунктов. По Дальнему Востоку планируется строительство 4,523 тыс. км ВОЛС, по Приморскому краю - 1,440 тыс. км.

Цифровой барьер, цифровое неравенство, информационное неравенство (англ. digital divide) - ограничение возможностей социальной группы из-за отсутствия у нее доступа к современным средствам коммуникации.

Досье "Золотого Рога": В 2014 году Россвязь и «Ростелеком» заключили договор об условиях оказания универсальных услуг связи. 10-летний контракт предусматривает получение средств из фонда универсального обслуживания, в который каждый российский оператор связи отчисляет 1,2% годовой выручки. По прогнозу объем финансирования из фонда за 10 лет составит около 168 млрд рублей. Этих средств должно хватить для компенсации не только капитальных, но и операционных затрат «Ростелекома» по проекту (оператор оценивает их в 60-80 млрд рублей). Срок окупаемости проекта составит 9 лет. Для финансирования проекта «Ростелеком» заключил соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Предельный объем финансирования по линии РФПИ составит 67,5 млрд рублей.

Контракт с «Ростелекомом» предполагает организацию точек доступа в Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения в 250-500 человек. Также предусматриваются таксофоны универсального облуживания и пункты коллективного доступа в Интернет.

Как сообщила «Золотому Рогу» директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Олеся БОНДАРЕНКО, в рамках программы устранения «цифрового неравенства» точки доступа будут организованы в 478 населенных пунктах Дальнего Востока, из них 94 уже подключены к существующим волоконно-оптическим линиям связи.

В 2015-2018 гг. оптические линии связи планируется построить до 237 населенных пунктов. Для подключения оставшихся 147-ми используются альтернативные технологии - радиорелейные линии, спутниковые каналы связи. На территории Приморского края в проект включены 120 населенных пунктов.

Оказание услуг с помощью таксофонов и пунктов коллективного доступа обеспечивается с помощью собственных ресурсов и телекоммуникационной сети «Ростелекома», а также путем заключения агентских соглашений с другими операторами связи. Как правило, пункты коллективного доступа создаются на базе почтовых отделений.

В «Ростелекоме» отмечают, что на проведении работ сказывается «временная ограниченность строительного сезона, связанная с особенностями климатических условий».

Оператор уже начал проектные работы в рамках госпрограммы по устранению цифрового неравенства в Хабаровском крае. В настоящее время обследуются населенные пункты, в которых будут размещаться точки доступа в Интернет. Начало строительства запланировано на март.

По словам директора филиала Елены ХИТРОВОЙ, в I квартале планируется начать строительство линий для организации пяти точек доступа в Амурском и Ульчском районах региона.

В рамках проекта точки доступа будут организованы в 56 населенных пунктах. К половине из них компания планирует проложить оптические линии связи, в остальных доступ в Интернет будет организован посредством спутниковых каналов и радиорелейных линий связи. Ввод оптики и начало работы точек доступа запланированы на II квартал 2016 года.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай НИКИФОРОВ на прошлой неделе заявил, что кризис не должен повлиять на проект строительства волоконно-оптических линий связи для ликвидации «цифрового неравенства».

«Часто задают вопрос: как кризис сказывается на планах строительства? Никак не сказывается. Строительство будет обязательно реализовано, даже если оно продлится, к примеру, не 5 лет, а чуть больший срок - 6-7 лет. Основной объем работ будет выполнен буквально даже за 3-4 года», - сказал Никифоров.

Ожидается, что в результате 97% жителей России будут иметь возможность подключиться к Сети с высокой скоростью и качеством, пишет деловая газета "Золотой Рог".

«Конечно, не все из них подключатся, но я думаю, что мы достигнем показателя проникновения широкополосного доступа где-то до 80-85%. По итогам прошлого года эта цифра в Российской Федерации составила 62%», - отметил министр.

Он уточнил, что связь должна быть недорогой и надежной. «Целевая планка, которую сейчас мы ставим для социального доступа в малых населенных пунктах в месяц за скорость около 10 Мбит, составляет около 50, может быть 70 рублей», - сообщил Николай Никифоров.

«Операторы предпочитают инвестировать финансовые средства исключительно в сверхприбыльные проекты. Логика здесь проста: максимальная финансовая отдача плюс минимальные сроки окупаемости. Что уж здесь говорить про периферийные города, райцентры и сельскую местность с деревнями, селами и поселками, где днем с огнем не сыскать операторов, которые бы с готовностью инвестировали средства на долгосрочную перспективу. Впрочем, понять их тоже можно: развитая инфраструктура связи отсутствует, прокладка новых сетей требует высоких затрат, а уровень спроса оставляет желать лучшего», - отмечает Максим НИКИТИН из CNews.

Представитель консалтинговой компании «Абсолют-ДВ» Игорь СТАРУХИН считает, что в нынешней экономической ситуации в стране тратить деньги на подобные проекты не стоит. «Что толку протягивать ВОЛС к отдаленным населенным пунктам, если в них нет достаточного количества активных пользователей, готовых оплачивать соответствующие услуги на уровне рентабельности? А ведь для поддержания новых сетей в рабочем состоянии тоже требуются определенные затраты. Лучше бы эти деньги направить действительно на разумные проекты. Та же дальневосточная ПВОЛС из этой серии», - говорит эксперт.

Напомним, что «Ростелеком» в настоящее время также строит подводную волоконно-оптическую линию связи (ПВОЛС) Камчатка - Сахалин - Магадан для ликвидации «цифрового неравенства» на этих территориях. Стоимость проекта оценивается в сумму около 3 млрд рублей.

В течение 2015 года «Ростелеком» планирует выполнить необходимое строительство линейных и станционных сооружений как по подводной, так и по наземной частям линии Камчатка - Сахалин - Магадан. В настоящее время компания уже завершила обследование и подготовительные работы на берегу Охотского моря (Камчатка).

Новая подводная ВОЛС свяжет город Оху на Сахалине с Магаданской областью и Камчатским краем. Волоконно-оптический кабель будет проложен по дну Охотского моря. Общая протяженность линий связи составит около 2 тыс. км, максимальная пропускная способность системы - 400 Гбит/с на каждое направление (с возможностью расширения до 8 Тбит/с). Сдача объекта в эксплуатацию планируется в июне 2016 года, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.