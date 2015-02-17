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"Ростелеком", несмотря на кризис, продолжит бороться против "цифрового неравенства"
Цифровое неравенство начали устранять с Хабаровского края
ОАО «Ростелеком» активизировало работы в рамках проекта по устранению так называемого «цифрового неравенства», пишет деловая газета "Золотой Рог". В рамках программы в России будет проложено более 200 тыс. километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 13 тыс. населенных пунктов. По Дальнему Востоку планируется строительство 4,523 тыс. км ВОЛС, по Приморскому краю - 1,440 тыс. км.
Цифровой барьер, цифровое неравенство, информационное неравенство (англ. digital divide) - ограничение возможностей социальной группы из-за отсутствия у нее доступа к современным средствам коммуникации.
Досье "Золотого Рога": В 2014 году Россвязь и «Ростелеком» заключили договор об условиях оказания универсальных услуг связи. 10-летний контракт предусматривает получение средств из фонда универсального обслуживания, в который каждый российский оператор связи отчисляет 1,2% годовой выручки. По прогнозу объем финансирования из фонда за 10 лет составит около 168 млрд рублей. Этих средств должно хватить для компенсации не только капитальных, но и операционных затрат «Ростелекома» по проекту (оператор оценивает их в 60-80 млрд рублей). Срок окупаемости проекта составит 9 лет. Для финансирования проекта «Ростелеком» заключил соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Предельный объем финансирования по линии РФПИ составит 67,5 млрд рублей.
Контракт с «Ростелекомом» предполагает организацию точек доступа в Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения в 250-500 человек. Также предусматриваются таксофоны универсального облуживания и пункты коллективного доступа в Интернет.
Как сообщила «Золотому Рогу» директор департамента внешних коммуникаций МРФ «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Олеся БОНДАРЕНКО, в рамках программы устранения «цифрового неравенства» точки доступа будут организованы в 478 населенных пунктах Дальнего Востока, из них 94 уже подключены к существующим волоконно-оптическим линиям связи.
В 2015-2018 гг. оптические линии связи планируется построить до 237 населенных пунктов. Для подключения оставшихся 147-ми используются альтернативные технологии - радиорелейные линии, спутниковые каналы связи. На территории Приморского края в проект включены 120 населенных пунктов.
Оказание услуг с помощью таксофонов и пунктов коллективного доступа обеспечивается с помощью собственных ресурсов и телекоммуникационной сети «Ростелекома», а также путем заключения агентских соглашений с другими операторами связи. Как правило, пункты коллективного доступа создаются на базе почтовых отделений.
В «Ростелекоме» отмечают, что на проведении работ сказывается «временная ограниченность строительного сезона, связанная с особенностями климатических условий».
Оператор уже начал проектные работы в рамках госпрограммы по устранению цифрового неравенства в Хабаровском крае. В настоящее время обследуются населенные пункты, в которых будут размещаться точки доступа в Интернет. Начало строительства запланировано на март.
По словам директора филиала Елены ХИТРОВОЙ, в I квартале планируется начать строительство линий для организации пяти точек доступа в Амурском и Ульчском районах региона.
В рамках проекта точки доступа будут организованы в 56 населенных пунктах. К половине из них компания планирует проложить оптические линии связи, в остальных доступ в Интернет будет организован посредством спутниковых каналов и радиорелейных линий связи. Ввод оптики и начало работы точек доступа запланированы на II квартал 2016 года.
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай НИКИФОРОВ на прошлой неделе заявил, что кризис не должен повлиять на проект строительства волоконно-оптических линий связи для ликвидации «цифрового неравенства».
«Часто задают вопрос: как кризис сказывается на планах строительства? Никак не сказывается. Строительство будет обязательно реализовано, даже если оно продлится, к примеру, не 5 лет, а чуть больший срок - 6-7 лет. Основной объем работ будет выполнен буквально даже за 3-4 года», - сказал Никифоров.
Ожидается, что в результате 97% жителей России будут иметь возможность подключиться к Сети с высокой скоростью и качеством, пишет деловая газета "Золотой Рог".
«Конечно, не все из них подключатся, но я думаю, что мы достигнем показателя проникновения широкополосного доступа где-то до 80-85%. По итогам прошлого года эта цифра в Российской Федерации составила 62%», - отметил министр.
Он уточнил, что связь должна быть недорогой и надежной. «Целевая планка, которую сейчас мы ставим для социального доступа в малых населенных пунктах в месяц за скорость около 10 Мбит, составляет около 50, может быть 70 рублей», - сообщил Николай Никифоров.
«Операторы предпочитают инвестировать финансовые средства исключительно в сверхприбыльные проекты. Логика здесь проста: максимальная финансовая отдача плюс минимальные сроки окупаемости. Что уж здесь говорить про периферийные города, райцентры и сельскую местность с деревнями, селами и поселками, где днем с огнем не сыскать операторов, которые бы с готовностью инвестировали средства на долгосрочную перспективу. Впрочем, понять их тоже можно: развитая инфраструктура связи отсутствует, прокладка новых сетей требует высоких затрат, а уровень спроса оставляет желать лучшего», - отмечает Максим НИКИТИН из CNews.
Представитель консалтинговой компании «Абсолют-ДВ» Игорь СТАРУХИН считает, что в нынешней экономической ситуации в стране тратить деньги на подобные проекты не стоит. «Что толку протягивать ВОЛС к отдаленным населенным пунктам, если в них нет достаточного количества активных пользователей, готовых оплачивать соответствующие услуги на уровне рентабельности? А ведь для поддержания новых сетей в рабочем состоянии тоже требуются определенные затраты. Лучше бы эти деньги направить действительно на разумные проекты. Та же дальневосточная ПВОЛС из этой серии», - говорит эксперт.
Напомним, что «Ростелеком» в настоящее время также строит подводную волоконно-оптическую линию связи (ПВОЛС) Камчатка - Сахалин - Магадан для ликвидации «цифрового неравенства» на этих территориях. Стоимость проекта оценивается в сумму около 3 млрд рублей.
В течение 2015 года «Ростелеком» планирует выполнить необходимое строительство линейных и станционных сооружений как по подводной, так и по наземной частям линии Камчатка - Сахалин - Магадан. В настоящее время компания уже завершила обследование и подготовительные работы на берегу Охотского моря (Камчатка).
Новая подводная ВОЛС свяжет город Оху на Сахалине с Магаданской областью и Камчатским краем. Волоконно-оптический кабель будет проложен по дну Охотского моря. Общая протяженность линий связи составит около 2 тыс. км, максимальная пропускная способность системы - 400 Гбит/с на каждое направление (с возможностью расширения до 8 Тбит/с). Сдача объекта в эксплуатацию планируется в июне 2016 года, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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статья написана очень плохо. не понятно чья фотография приведена в статье. читается с трудом. нет связности материала. а декларации персонажей статьи - так вообще несусветная глупость. современная связь не может быть дешевой для того кто ее обеспечивает. если правительство хочет почти задаром обеспечить современной связью все медвежьи углы, то ему придется тратить большие средства из бюджета страны. или же правительству и коммуникационным компаниям придется применять перекрестное субсидирование. т. е. крупные города оплатят услуги связи населению глухомани. коммунизм - очень дорогое удовольствие. даже чванливым американцам он не по карману.