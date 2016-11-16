Кирпич в Приморье пойдет из Хабаровска

ООО «Токинский кирпичный завод» намерено ввести в эксплуатацию завод по производству кирпича мощностью 5 млн штук в год на территории Cвободного порта Ванино в Хабаровском крае, сообщил агентству «Интерфакс - Дальний Восток» директор компании Вадим МОСКВИЧЕВ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Завод разместится на территории бывшего лесопильного завода в поселке Токи недалеко от Ванино. Запуск ориентирован на март 2017 года.

На первом этапе реализации проекта планируется производство полнотелого, пустотелого и двойного кирпича - продукция уже прошла сертификацию. Вторым этапом до 2019 года компания намерена наладить выпуск керамических блоков и глазурованного кирпича. Поставлять продукцию будут в регионы Дальнего Востока.

«Двойной кирпич и керамический блок не производятся на Дальнем Востоке, при этом такие материалы здесь востребованы, поскольку удешевляют строительно-монтажные работы, повышают энергоэффективность объектов», - отметил Вадим Москвичев.

Объем капитальных вложений в строительство завода составит 14 млн рублей, большая часть - собственные средства компании, при 100% загруженности завода инвестиции окупятся через год.

ООО «Токинский кирпичный завод» - потенциальный резидент Свободного порта Ванино. Компания зарегистрирована в Хабаровске в апреле 2008 года. Основной вид деятельности - производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. 100% доли в уставном капитале принадлежит Вадиму Москвичеву.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.