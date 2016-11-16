www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.55 р. 100 JPY: 60.73 р.
EUR: 70.62 р. 10 CNY: 95.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Кирпич в Приморье пойдет из Хабаровска

16 Ноября 2016, 17:50 | Хабаровск

ООО «Токинский кирпичный завод» намерено ввести в эксплуатацию завод по производству кирпича мощностью 5 млн штук в год на территории Cвободного порта Ванино в Хабаровском крае, сообщил агентству «Интерфакс - Дальний Восток» директор компании Вадим МОСКВИЧЕВ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Завод разместится на территории бывшего лесопильного завода в поселке Токи недалеко от Ванино. Запуск ориентирован на март 2017 года.

На первом этапе реализации проекта планируется производство полнотелого, пустотелого и двойного кирпича - продукция уже прошла сертификацию. Вторым этапом до 2019 года компания намерена наладить выпуск керамических блоков и глазурованного кирпича. Поставлять продукцию будут в регионы Дальнего Востока.

«Двойной кирпич и керамический блок не производятся на Дальнем Востоке, при этом такие материалы здесь востребованы, поскольку удешевляют строительно-монтажные работы, повышают энергоэффективность объектов», - отметил Вадим Москвичев.

Объем капитальных вложений в строительство завода составит 14 млн рублей, большая часть - собственные средства компании, при 100% загруженности завода инвестиции окупятся через год.

ООО «Токинский кирпичный завод» - потенциальный резидент Свободного порта Ванино. Компания зарегистрирована в Хабаровске в апреле 2008 года. Основной вид деятельности - производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. 100% доли в уставном капитале принадлежит Вадиму Москвичеву.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: стройматериалы  свободный порт  строительство 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews