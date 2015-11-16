В Хабаровске энергетики посвятили в свою профессию воспитанников детских домов

День профессии регулярно проводят сотрудники Хабаровской ТЭЦ-1 для своих подопечных из хабаровских детских домов №4 и №5, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Посвящение в профессию - одно из важнейших мероприятий Проекта профессиональной ориентации детей, оставшихся без родителей, инициированного РусГидро и РАО ЭС Востока в 2014 году. Проект активно воплощают в жизнь волонтеры филиалов АО «ДГК», в том числе Хабаровской генерации, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК».

В День профессии специалисты станции рассказывают ребятам о работе основных и вспомогательных служб, и цехов: топливно-транспортного, котлотурбинного, ремонтно-строительного и других. Список профессий, которым после школы смогут обучиться воспитанники детских домов, а затем и найти поддержку у энергетиков при трудоустройстве, широк и разнообразен. Среди них не только те, что имеют прямое отношение к производству энергии, но и те, что могут пригодиться в другой отрасли: геодезист, маляр, сантехник, водитель спецтехники, крановщик, машинист.

Специалисты не только рассказывают юным гостям о сути любимого дела, но позволяют испытать на себе их особенности - посидеть в кабине тепловоза, измерить точку пространства и т.д. Благодаря плотнику Вячеславу Колдоркину мальчишки узнали, на каких станках работает специалист по обработке дерева и какими инструментами владеет. Они научились по шаблону вырезать стекло, и под руководством наставника сколотили кормушки для зимующих птиц.

Исследование мира профессий на ХТЭЦ-1 всегда завершается чаепитием и обменом впечатлениями. Рассказы о профессиях и демонстрация их атрибутов настолько интересны, что выбор будущего дела всей жизни для некоторых ребят уже, возможно, почти решен. У проекта профориентации воспитанников детских домов двойная польза. Он позволяет не только познакомить ребят без попечения родителей с миром профессий, но оказать им моральную поддержку.

Досье "Золотого Рога": «Хабаровская генерация» – самый крупный филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания». Действует на территории Хабаровского края в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, поселке Майский. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. В филиал входят семь электростанций (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Майская ГРЭС, Николаевская ТЭЦ). Их общая установленная мощность: электрическая – 2231,3 МВт, тепловая – 6371,8 Гкал/час. Ежегодный объем выработки энергии: электрической – порядка 7 млрд 800,.9 млн кВтч; тепловой – порядка 10 млн 435,2 тыс. Гкал. Численность персонала – 3855 человек.