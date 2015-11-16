www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.76 р. 100 JPY: 58.28 р.
EUR: 77.38 р. 10 CNY: 95.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Энергетика
Распечатать

В Хабаровске энергетики посвятили в свою профессию воспитанников детских домов

16 Ноября 2015, 13:39 | Хабаровск
День профессии регулярно проводят сотрудники Хабаровской ТЭЦ-1 для своих подопечных из хабаровских детских домов №4 и №5, пишет Деловая газета "Золотой Рог".  
 
Посвящение в профессию - одно из важнейших мероприятий Проекта профессиональной ориентации детей, оставшихся без родителей, инициированного РусГидро и РАО ЭС Востока в 2014 году. Проект активно воплощают в жизнь волонтеры филиалов АО «ДГК», в том числе Хабаровской генерации, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК».
 
В День профессии специалисты станции рассказывают ребятам о работе основных и вспомогательных служб, и цехов: топливно-транспортного, котлотурбинного, ремонтно-строительного и других. Список профессий, которым после школы смогут обучиться воспитанники детских домов, а затем и найти поддержку у энергетиков при трудоустройстве, широк и разнообразен. Среди них не только те, что имеют прямое отношение к производству энергии, но и те, что могут пригодиться в другой отрасли: геодезист, маляр, сантехник, водитель спецтехники, крановщик, машинист. 
 
Специалисты не только рассказывают юным гостям о сути любимого дела, но позволяют испытать на себе их особенности - посидеть в кабине тепловоза, измерить точку пространства и т.д. Благодаря плотнику Вячеславу Колдоркину мальчишки узнали, на каких станках работает специалист по обработке дерева и какими инструментами владеет. Они научились по шаблону вырезать стекло, и под руководством наставника сколотили кормушки для зимующих птиц.  
 
Исследование мира профессий на ХТЭЦ-1 всегда завершается чаепитием и обменом впечатлениями. Рассказы о профессиях и демонстрация их атрибутов настолько интересны, что выбор будущего дела всей жизни для некоторых ребят уже, возможно, почти решен. У проекта профориентации воспитанников детских домов двойная польза. Он позволяет не только познакомить ребят без попечения родителей с миром профессий, но оказать им моральную поддержку.   
 
Досье "Золотого Рога": «Хабаровская генерация» – самый крупный филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания».  Действует на территории Хабаровского края в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, поселке Майский. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. В филиал входят семь электростанций (Хабаровская ТЭЦ-1,  Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Майская ГРЭС, Николаевская ТЭЦ). Их общая установленная мощность: электрическая – 2231,3  МВт, тепловая – 6371,8 Гкал/час. Ежегодный объем выработки энергии: электрической – порядка 7 млрд 800,.9 млн кВтч; тепловой – порядка 10 млн 435,2 тыс.  Гкал. Численность персонала –  3855 человек.
 
 
Автор:
Теги: ДГК  благотворительность  хабаровская генерация 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru