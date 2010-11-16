Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путь по Амуру и через него
1 ноября на реке Амур официально завершился навигационный период. Итогами года и прогнозами на 2011 год с «ЗР» поделился руководитель ФГУ «Амурводпуть» Александр САВИН.
- Несмотря на официальные даты, по последнему маршруту из Хабаровска в пос. Уссурийский суда ходили вплоть до 10 ноября. В этом году речные пути Амура обслуживали 36 бригад. В связи со смещением русла реки было установлено 286 береговых и 46 плавучих знаков, - отмечает Александр Савин.
В «Амурводпути», который обслуживает речные линии, подтвердили, что водная граница с китайской стороной остается неизменной, несмотря на изменения в русле реки. Всего же под контролем ФГУ находится 7322 км речных путей. Однако в нижнем течении Амура потребность в водных маршрутах исчезла - грузы доставляют по суше автомобилями.
- Вообще для перевозчиков эта навигация была хорошей - уже второй год в реке много воды, и грузовые суда ходят с полной загрузкой. Прогноз на следующий год такой же благоприятный, - отмечает Александр Савин. - Поэтому тот случай в сентябре, когда в Комсомольском районе сел на мель пассажирский теплоход и пострадало 4 человека, произошел чисто по вине экипажа, что и было установлено следствием. Ни одного подобного инцидента по вине нашего управления не случилось.
Пожалуй, одним из важнейших итогов деятельности Управления водных путей и судоходства в этом году стало строительство подводного перехода для прокладки нефтепровода в районе верхнего Амура (682-й км).
- Важно, что данный переход, соединяющий российскую и китайскую стороны, благодаря применению новых технологий, был сделан не открытым, а закрытым способом, т.е. под дном реки был проложен специальный тоннель, - комментирует Александр Савин.
Еще одним важным событием этого года стало создание открытой траншеи глубиной 14 метров, предназначенной для другого нефтепровода, соединяющего Хабаровский край с Приморским в районе 872-го км нижнего течения Амура. Этот проект «Амурводпуть» осуществлял совместно с Хабаровским речным портом, и установка последней подводной трубы была завершена 24 октября.
- Как известно, уже подписано соглашение о строительстве Нижнеленинского железнодорожного моста, который соединит Еврейскую автономную область с Китаем в районе 234-го км нижнего Амура. В настоящее время мы вплотную занимаемся согласованием технической документации этого масштабного проекта, причем в составе смешанной комиссии, совместно с китайскими специалистами. Сами понимаете, что мост, грубо говоря, опирается на дно реки, поэтому крайне важно правильно выбрать место для строительства, сделать грамотные расчеты... Все это входит в наши обязанности, - отмечает Александр Савин.
Новости тематики
- В Хабаровске бывшего главбуха санатория "Уссури" подозревают в краже 3,5 млн рублей
- Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
- На Хабаровском НПЗ учились бороться с ЧС
- Дни охраны окружающей среды прошли на АО "ННК-Хабаровском НПЗ"
- В Хабаровске впервые пройдут Дни международного бизнеса
- В Хабаровске закрыты еще три торгово-развлекательных центра
- В Хабаровском крае без работы остались тысячи сотрудников малых предприятий
- В Хабаровском крае вырос поток вывоза незадекларированной валюты за рубеж
- ВЭБ совместно с Фондом развития Дальнего Востока вложат 3,9 млрд рублей в строительство терминала в аэропорту Хабаровска
- Экс-министра строительства Хабаровского края посадили за мошенничество с квартирами для сирот
Новости раздела
- В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники
- Первый блок парома ледового класса для Сахалина вышел на свет
- В Хабаровске бывшего главбуха санатория "Уссури" подозревают в краже 3,5 млн рублей
- Более 150 предпринимателей из России и Китая соберутся на Втором Амурском экономическом форуме
- Бизнес-окно в АТР
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
- На Хабаровском НПЗ учились бороться с ЧС
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток