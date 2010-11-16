Путь по Амуру и через него

1 ноября на реке Амур официально завершился навигационный период. Итогами года и прогнозами на 2011 год с «ЗР» поделился руководитель ФГУ «Амурводпуть» Александр САВИН.

- Несмотря на официальные даты, по последнему маршруту из Хабаровска в пос. Уссурийский суда ходили вплоть до 10 ноября. В этом году речные пути Амура обслуживали 36 бригад. В связи со смещением русла реки было установлено 286 береговых и 46 плавучих знаков, - отмечает Александр Савин.

В «Амурводпути», который обслуживает речные линии, подтвердили, что водная граница с китайской стороной остается неизменной, несмотря на изменения в русле реки. Всего же под контролем ФГУ находится 7322 км речных путей. Однако в нижнем течении Амура потребность в водных маршрутах исчезла - грузы доставляют по суше автомобилями.

- Вообще для перевозчиков эта навигация была хорошей - уже второй год в реке много воды, и грузовые суда ходят с полной загрузкой. Прогноз на следующий год такой же благоприятный, - отмечает Александр Савин. - Поэтому тот случай в сентябре, когда в Комсомольском районе сел на мель пассажирский теплоход и пострадало 4 человека, произошел чисто по вине экипажа, что и было установлено следствием. Ни одного подобного инцидента по вине нашего управления не случилось.

Пожалуй, одним из важнейших итогов деятельности Управления водных путей и судоходства в этом году стало строительство подводного перехода для прокладки нефтепровода в районе верхнего Амура (682-й км).

- Важно, что данный переход, соединяющий российскую и китайскую стороны, благодаря применению новых технологий, был сделан не открытым, а закрытым способом, т.е. под дном реки был проложен специальный тоннель, - комментирует Александр Савин.

Еще одним важным событием этого года стало создание открытой траншеи глубиной 14 метров, предназначенной для другого нефтепровода, соединяющего Хабаровский край с Приморским в районе 872-го км нижнего течения Амура. Этот проект «Амурводпуть» осуществлял совместно с Хабаровским речным портом, и установка последней подводной трубы была завершена 24 октября.

- Как известно, уже подписано соглашение о строительстве Нижнеленинского железнодорожного моста, который соединит Еврейскую автономную область с Китаем в районе 234-го км нижнего Амура. В настоящее время мы вплотную занимаемся согласованием технической документации этого масштабного проекта, причем в составе смешанной комиссии, совместно с китайскими специалистами. Сами понимаете, что мост, грубо говоря, опирается на дно реки, поэтому крайне важно правильно выбрать место для строительства, сделать грамотные расчеты... Все это входит в наши обязанности, - отмечает Александр Савин.