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Шаги реконструкции на ХНПЗ

16 Ноября 2010, 05:50 | Хабаровск

7 ноября на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе НК «Альянс» в рамках осуществляемой генеральной реконструкции введен в эксплуатацию блок электрообессоливания и обезвоживания нефти (ЭЛОУ) на установке по первичной переработке нефти АТ.

Пресс-служба завода разъясняет: новый блок ЭЛОУ позволит проводить технологический процесс подготовки нефти с использованием тепловых потоков установки АТ и снизить общее потребление энергоресурсов. С вводом его в эксплуатацию старая энергоемкая установка ЭЛОУ будет демонтирована, на ее площадке предусматривается монтаж установок вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона. Мощность нового блока ЭЛОУ составляет 3 млн тонн нефти в год с возможностью увеличения мощности до 4,5 млн тонн в год, что позволит в будущем произвести реконструкцию установки АТ с доведением переработки нефти до этого объема.

Как уже сообщалось ранее, госкорпорация «Банк развития» (ВЭБ) привлекла в общей сложности $770,5 млн для финансирования проекта генеральной реконструкции Хабаровского НПЗ. «Согласно подписанным документам клуб кредиторов предоставит Внешэкономбанку кредитные линии в размере $239 млн и 218 млн евро на общий срок 12,5 лет под страховое покрытие экспортного страхового агентства Испании CESCE, а также коммерческий кредит на сумму $233,2. Таким образом, общая сумма кредитных средств, привлекаемых Внешэкономбанком, составляет $770,5 млн», - говорится в пресс-релизе ВЭБа.

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