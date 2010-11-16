Новые сухогрузы для Амурского пароходства

Банк ВТБ профинансировал Амурское пароходство на приобретение нового сухогруза, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Как сообщает РИА «Восток-Медиа», теплоход дедвейтом 9,6 тыс. тонн, производства Японии, будет использоваться для грузовых перевозок в страны АТР и для каботажных перевозок. Так, предприятие планирует перевозить уголь с Сахалина в Японию, лес из порта Де-Кастри в КНР, а также доставлять тяжеловесные грузы на Камчатку и в Магадан.

Общий объем кредитных линий, открытых банком ВТБ для Амурского пароходства, составил 300 млн руб. За счет кредитных средств банка предприятие намерено приобрести второе судно подобного класса. В рамках развития сотрудничества между ВТБ и пароходством планируется увеличение объемов финансирования и обслуживание внешнеторговой деятельности предприятия.