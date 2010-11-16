www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.95 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.15 р. 10 CNY: 95.03 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

ПФР посчитала самозанятых

16 Ноября 2010, 05:45 | Хабаровск

На 1 ноября 2010 года самозанятое население, к которому закон относит индивидуальных предпринимателей, глав и членов фермерских хозяйств, адвокатов и частных нотариусов, перечислили на счет отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Хабаровскому краю 114,2 млн рублей страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию, что составляет менее трети от должного.

По данным регионального отделения ПФР, на 8 ноября 2010 г. в Хабаровском крае было зарегистрировано 36 тыс. человек самозанятого населения - плательщиков страховых взносов, которые до конца года, исходя из МРОТ и ставок взносов, должны перечислить годовой взнос. Одному предпринимателю, фермеру, адвокату или нотариусу необходимо заплатить в ПФ 10 392 рубля. Однако фактически перечислено взносов только 30,4% от расчетного на год. Страховые взносы, начисленные, но не уплаченные до 31 декабря, признаются недоимкой и подлежат взысканию.

Автор: Сергей Иванов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru