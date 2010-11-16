Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ПФР посчитала самозанятых
На 1 ноября 2010 года самозанятое население, к которому закон относит индивидуальных предпринимателей, глав и членов фермерских хозяйств, адвокатов и частных нотариусов, перечислили на счет отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Хабаровскому краю 114,2 млн рублей страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию, что составляет менее трети от должного.
По данным регионального отделения ПФР, на 8 ноября 2010 г. в Хабаровском крае было зарегистрировано 36 тыс. человек самозанятого населения - плательщиков страховых взносов, которые до конца года, исходя из МРОТ и ставок взносов, должны перечислить годовой взнос. Одному предпринимателю, фермеру, адвокату или нотариусу необходимо заплатить в ПФ 10 392 рубля. Однако фактически перечислено взносов только 30,4% от расчетного на год. Страховые взносы, начисленные, но не уплаченные до 31 декабря, признаются недоимкой и подлежат взысканию.
Новости тематики
- В Хабаровске бывшего главбуха санатория "Уссури" подозревают в краже 3,5 млн рублей
- Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
- На Хабаровском НПЗ учились бороться с ЧС
- Дни охраны окружающей среды прошли на АО "ННК-Хабаровском НПЗ"
- В Хабаровске впервые пройдут Дни международного бизнеса
- В Хабаровске закрыты еще три торгово-развлекательных центра
- В Хабаровском крае без работы остались тысячи сотрудников малых предприятий
- В Хабаровском крае вырос поток вывоза незадекларированной валюты за рубеж
- ВЭБ совместно с Фондом развития Дальнего Востока вложат 3,9 млрд рублей в строительство терминала в аэропорту Хабаровска
- Экс-министра строительства Хабаровского края посадили за мошенничество с квартирами для сирот
Новости раздела
- Вылетающим из столицы ДФО предлагают питание по правилам Кашрута и сертификатом кошерности
- Тяжело в учении - легко в ЧС
- Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский
- В международном аэропорту Хабаровск открыли новый рейс на Хайнань
- В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту
- В Хабаровском крае водолазы помогли определить степень вины застройщика
- Автомагистраль "Обход Хабаровска" соединит сразу три федеральные трассы
- На площадке "Холдоми" в ТОР "Комсомольск" развернулось строительство горнолыжного курорта
- В Хабаровском крае на "Холдоми" устанавливают единственный в СНГ подъемник гондольного типа
- В Хабаровском крае подходит к концу осенняя лососевая путина
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Еду с поминок..."
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока