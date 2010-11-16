ПФР посчитала самозанятых

На 1 ноября 2010 года самозанятое население, к которому закон относит индивидуальных предпринимателей, глав и членов фермерских хозяйств, адвокатов и частных нотариусов, перечислили на счет отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Хабаровскому краю 114,2 млн рублей страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию, что составляет менее трети от должного.

По данным регионального отделения ПФР, на 8 ноября 2010 г. в Хабаровском крае было зарегистрировано 36 тыс. человек самозанятого населения - плательщиков страховых взносов, которые до конца года, исходя из МРОТ и ставок взносов, должны перечислить годовой взнос. Одному предпринимателю, фермеру, адвокату или нотариусу необходимо заплатить в ПФ 10 392 рубля. Однако фактически перечислено взносов только 30,4% от расчетного на год. Страховые взносы, начисленные, но не уплаченные до 31 декабря, признаются недоимкой и подлежат взысканию.