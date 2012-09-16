Горно-геологическая конференция МАЙНЕКС соберется на Дальнем Востоке в третий раз

24-25 октября в Хабаровске состоится Mайнекс-ДВ 2012.



В конференции ожидается участие более 100 делегатов, среди которых представители российских и зарубежных геологоразведочных и горнодобывающих компаний, регулирующих государственных органов, инвестиционных компаний и банков, производителей геологоразведочного и горно-обогатительного оборудования, инжиниринговых компаний и консультантов, научно-исследовательских организаций и отраслевых ассоциаций. Тематика конференции посвящена проблемам стимулирования и реализации горных и геологоразведочных проектов на территории Дальнего Востока России.

«Майнекс» (от английского Mining & Exploration – «Добыча полезных ископаемых и Геологоразведка») проводится уже восьмой год и на сегодняшний день является одним из крупнейших и наиболее представительных из профильных международных бизнес-форумов, проводимых на территории бывшего СССР. Основателями Форума являлось международное некоммерческое партнерство, основанное совместно российской компанией «НБЛзолото» и британскими SRK и Advantix.

На сегодняшний день, основными организаторами Форумов являются британская Advantix и ООО «Горный Форум». Главная задача проводимых мероприятий, по мнению организаторов, - способствовать развитию в России передовой горно-геологической практики с целью интенсивного воспроизводства минеральной базы страны, повышения эффективности горнодобывающей промышленности России и усиления конкурентоспособности России на мировых рынках добычи твёрдых полезных ископаемых.

Выставка и конференция «Майнекс Дальний Восток» проводились дважды, в 2008 и 2010 годах, и проходили в Хабаровске при поддержке Министерства природных ресурсов Хабаровского края.

Надежда ВОРОНЦОВА, Золотой Рог.