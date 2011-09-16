Восточный хаб России

По сути, Хабаровский край является географическим хабом при осуществлении как внутрироссийских перевозок на Дальнем Востоке, так и при товарообмене с зарубежными странами тихоокеанского бассейна на всех видах транспорта. Доля транспортного комплекса края в товарообороте ДФО составляет почти 38%.

По территории Хабаровского края проходят две восточные магистрали: Транссиб и БАМ. Важнейшими железнодорожными узлами являются города Комсомольск-на-Амуре, где имеется выход на обе магистрали, и Хабаровск, сосредоточивший системы управления всей Дальневосточной железной дорогой. ОАО «РЖД» в последние годы провело значительные работы по расширению пропускных возможностей Транссиба у Хабаровска, построив две очереди железнодорожного перехода через Амур. Сейчас значительные средства и усилия сосредоточены на ликвидации узких мест пути к побережью от Комсомольска-на-Амуре до Совгавани.

Ключевым объектом авиасообщения Дальнего Востока является крупнейший в ДФО Хабаровский аэропорт. Нынешним летом корейская государственная корпорация «Международный аэропорт Инчхон» приобрела 10% уставного капитала ОАО «Хабаровский аэропорт». Теперь корейская госкорпорация примет участие в реализации мастер-плана развития международного аэропорта Хабаровск (Новый), разработанного специалистами «Инчхон» и «Дэу Инжиниринг» (Daewoo Engineering), и будет содействовать привлечению инвестиций в этот проект.

В 2010 году морскими портами Хабаровского края переработано более 25 млн тонн грузов. Правительством края ведется целенаправленная комплексная работа по развитию Ванино-Советскогаванского транспортно-промышленного узла, предусматривающая взаимоувязанное расширение припортовой, железнодорожной, энергетической, социальной инфраструктуры, строительство автомобильных дорог, промышленных производств.