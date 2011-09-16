Результативная поддержка бизнеса

В настоящий момент в крае реализуется седьмая программа поддержки: «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010-1012 годы».

В фокусе ее действия предприятия, занимающиеся инновационной и производственной деятельностью, строительством и предоставлением услуг, обслуживанием жилищного фонда. Расставляя подобные приоритеты, власти пытаются развить неторговую составляющую предпринимательства, надеясь на приток предпринимательской инициативы населения в производственную сферу.

В 2010 году общая сумма расходов на исполнение мероприятий программы составила более 128 млн рублей. По данным заместителя министра экономического развития и внешних связей Хабаровского края по вопросам предпринимательства Юрия ЧАЙКИ, самым востребованным видом материальной помощи в регионе являются льготные микрозаймы, которые выдает Фонд поддержки предпринимательства Хабаровского края. В 2010 году кредитным советом Фонда принято решение о предоставлении хозяйствующим субъектам 233 займов на общую сумму 180,4 млн рублей. Финансовая поддержка этих проектов позволила сохранить и создать почти 1 тыс. 800 рабочих мест.

В крае также действует программа предоставления гарантий (поручительств) субъектам малого и среднего предпринимательства по их обязательствам перед коммерческими банками. В минувшем году осуществлялся новый вид поддержки — предоставление грантов начинающим предпринимателям. В рамках имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства в прошлом году были сохранены на уровне 2009 года ставки арендной платы по краевому имуществу. Общая косвенная поддержка бизнеса превысила 1 млрд рублей.

Количество субъектов малого предпринимательства в крае в 2010 году выросло на полторы тысячи - до 49 тыс. 553. Во все уровни бюджета краевой бизнес перечислил 10,9 млрд рублей налогов, в том числе в краевой бюджет поступило 8,3 млрд рублей, что на 1,2 млрд больше показателей 2009 года.